Bragarnik protege a su "director de orquesta" en el Elche

El empresario argentino y propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, durante la comparecencia realizada este miércoles ante los medios de comunicación. Pablo Miranzo EFE

Christian Bragarnik eligió el momento más incómodo para hablar. Apenas unas horas después de que el Elche se asomara por primera vez esta temporada al abismo del descenso, el propietario argentino decidió ocupar el foco y enviar un mensaje claro de presente y futuro.

"Confiamos (en Sarabia) y seguramente continuará la próxima temporada, pase lo que pase", aseguró.

"No puede desaparecer en dos meses lo que tanto nos ilusionaba", añadió el argentino, recordando que el técnico está comprometido con el proyecto y que su continuidad no es una decisión improvisada.

"Este entrenador quiere estar aquí, tiene contrato y está metido a fondo. Estamos confiados en él para largo rato", subrayó.

La caída a descenso del Elche no le sorprendió, pero sí exigía palabras.

"Es un momento difícil, no hay que buscar culpables sino confiar en el equipo", explicó. "Estamos en una situación complicada, pero no extrema. Queda mucho camino por recorrer y todavía se pueden hacer muchas cosas bien", añadió.

Bragarnik dibujó a Sarabia como un verdadero director de orquesta. "Es el que lleva el ritmo, interpreta la partitura y le da sentido para que los jugadores puedan realizar la mejor música".

Y aunque admitió que "la música no está sonando como queremos", insistió en que cuando esto sucede "o se cambia el director o se confía en el trabajo".

El dirigente recordó lo que hizo el equipo hace apenas dos meses y medio. "Éramos admirados por nuestra forma de jugar, por nuestra valentía. A pesar de ser recién ascendidos, competimos contra todos sin complejos".

Sobre la mala racha de 11 jornadas sin ganar, Bragarnik apuntó a factores emocionales y anímicos y también a errores arbitrales.

"No es solo cuestión de fútbol. Los errores propios y los arbitrales se pagan caros. Tenemos menos puntos de los que merecemos y hay que volver a darle confianza al grupo y perder el miedo".

"Si analizamos los partidos contra Sevilla y Osasuna, merecimos ganar. Y contra el Real Madrid, también perdimos puntos por errores arbitrales", dijo.

"Son cosas que afectan a todos los equipos, no solo a nosotros, pero duelen en momentos clave", añadió. "Andamos un poco perdidos, pero no estamos muertos. Al final, terminan ganando los buenos", apostilló.

Planificación

Más allá del presente, Bragarnik también empezó a proyectar el futuro. Anunció un acuerdo para renovar a Matías Dituro y una propuesta para seguir contando con Pedro Bigas.

En cuanto a Josan Ferrández, al que definió como "una institución" comparable a Nino, señaló que se abordará su continuidad al final del curso.

En cuanto a los jugadores cedidos, el argentino explicó que el club tiene opciones de compra de Víctor Chust, procedente del Cádiz, y de Rafa Mir, a préstamo por el Sevilla, y que esas decisiones se tomarán "sin tener en cuenta la situación deportiva".

Sobre la situación judicial de Rafa Mir, añadió que "el club confió en él y el pedido de años de prisión no cambia nada. Entendemos que necesita demostrar su inocencia y confiamos en que lo hará".

En cuanto a los jóvenes y las opciones de mercado, Bragarnik fue claro. "Tenemos que ser inteligentes para retener talento. Lucas Cepeda es un proyecto para medio y largo plazo. Evaluaremos con sus agentes si continúan o si hay negocio", desveló.

También tuvo palabras para Álex Febas, jugador que sigue sin renovar su compromiso con la entidad. "Le hicimos una oferta y estamos convencidos de su continuidad. No hubo negociación. Dijo que quería esperar al final y yo creo en la buena fe del jugador. Es el único que nunca estuvo en una camilla y siempre quiere jugarlo todo", dijo.

Bragarnik no dejó de lado la parte institucional. Las obras del estadio Martínez Valero y los trámites de la futura Ciudad Deportiva siguen su curso burocrático y el club no renuncia a recuperar, a medio plazo, los terrenos anexos que un día fueron sus campos de entrenamientos y hoy permanecen abandonados al lado del estadio.