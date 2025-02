Aleix Febas, el timón feliz del Elche

El juego dinámico y valiente del Elche no se puede interpretar sin la figura de Aleix Febas (Lleida, 1996). El centrocampista está completando una temporada extraordinaria como mediocentro, aunque la llegada a la plantilla de Marc Aguado, tras expreso deseo de Eder Sarabia, aún puede potenciar mucho más su fútbol.

Ya se pudo comprobar este lunes en Almería, donde un Febas desencadenado, con mayor libertad de movimientos y sin tantas responsabilidades defensivas, traspasó con sus conducciones las líneas rivales con una facilidad asombrosa.

La explosión futbolística de Febas tiene mucho de táctica. Sarabia le ha dado confianza y le ha creado un ecosistema que le permite expresarse con libertad. Pero también hay factores anímicos que explican el resurgir del mediocampista.

"Estoy en un momento en el que soy feliz con lo que hago, con mi vida en Elche. Y eso ayuda", explica el ilerdense, que además se siente "querido" por el vestuario. "Los compañeros son muy buenos y eso hace que podamos destacar más y subir el nivel", añade.

El catalán no se siente amenazado por la llegada de Aguado. Todo lo contrario. La presencia del aragonés como pivote le permite desatarse en ataque. "No es una posición nueva para mí. Casi toda la vida he jugado ahí", recuerda Febas, que confiesa que ante defensas adelantadas y con espacios para poder correr se siente feliz.

El ilerdense ensalza como clave en el buen rendimiento colectivo el peso del vestuario que ha logrado formar el Elche. "Son casi más importantes los que no juegan que los que juegan. Aquí están siendo ejemplo de compañerismo y profesionalidad, porque pasar tiempo sin jugar es complicado y difícil", relata.

Febas, cuyo contrato expira en 2026, descarta marcharse del club si no se consigue un ascenso para el que será necesario sumar "muchas victorias" ante la enorme igualdad y calidad de los aspirantes.

El centrocampista advierte de que el Elche debe estar "preparado para todo" lo que le espera en el tramo final de la competición y recuerda que el pasado año, en mejor posición y con la temporada incluso más avanzada, el equipo se desplomó.

"No nos podemos despistar ni relajar", avisa el centrocampista, que ya pone el foco en el partido envenenado del próximo domingo ante el Cartagena, colista casi descendido.

Agradecido a la afición

"En esta categoría cualquiera te puede ganar. Ya se vio ante el Tenerife, ante el que hicimos un mal partido. Ahora, los que están abajo aprietan más y ellos (los jugadores del Cartagena) querrán ganar para mostrarse y seguir en la categoría", remarca.

"Hay que tener paciencia y sacar nuestro juego sin nerviosismo. Tener las orejas arriba porque será un rival duro y, además, está la presión de jugar ante el colista y de tener que ganar sí o sí", argumenta el medio, que se siente agradecida a la afición del Elche por su apoyo incluso en los malos momentos, como cuando desapareció de la libreta de Beccacece en el tramo final del pasado curso.

"El año pasado pasé una época mala y la gente se acordó de mí pese a que no jugué. Eso es algo que tengo presente", sentencia.