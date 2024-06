Sarabia: "Queremos ser dominadores desde la pelota y jugar el mayor tiempo en campo contrario"

Eder Sarabia ya está a los mandos del nuevo proyecto del Elche. El entrenador vasco ha ofrecido este miércoles su primera rueda de prensa como técnico del equipo ilicitano, en la que ha admitido varios puntos en común con su predecesor en el cargo, el argentino Sebastián Beccacece, sobre todo en lo relacionado al estilo de juego.

El vizcaíno ha reconocido que está ante el mayor reto deportivo de su carrera, pero se siente preparado para afrontar la aventura en un club "histórico" gracias a la experiencia acumulada en solitario durante tres años en el banquillo del Andorra y en la etapa de ayudante de Quique Setién. "He estado en sitios con mucha exigencia y presión y eso me hace estar preparado para lo que me espera aquí", asegura.

Sarabia, que no ha disimulado su fascinación por el Martínez Valero, aún no ha definido su cuerpo técnico, algo que irá perfilando durante los próximos días junto al director deportivo, Chema Aragón. "Fichar por el Elche es un gran paso adelante", ha afirmado el preparador, quien ha asumido el "nivel de exigencia" al que obliga el Elche, si bien ha precisado que él es el primero que desea "ser mejor día a día".

El entrenador vasco aclara que su filosofía futbolística es "innegociable", si bien ha admitido que durante el último año, en plena crisis de resultados, ha madurado y evolucionado como entrenador.

"Hay muchas maneras de jugar bien. No caigamos en el error de llamar juego bonito a todo lo que sea juego de posición", aclara Sarabia, quien ha calificado como "inteligente" la idea del club de tener una línea continuista en su propuesta futbolística.

"Es importante no dar bandazos grandes porque los jugadores y el entorno ya está preparado para una idea", ha declarado el entrenador, quien hablará con los jugadores para conocer con qué tipo de situaciones del juego se sienten cómodos y con cuáles no. "Mantendremos algunas cosas y a otras les aplicaremos matices, que para eso me han fichado", argumenta Sarabia, que restó importancia a la presión que pueda recibir en el Elche al recordar que ya ha trabajado en otros grandes clubes con gran exigencia.

A Sarabia le gustaría que su equipo sea capaz de "someter al rival, ser dominador y tener la pelota en campo contrario", si bien insiste en que ha aceptado en estos últimos meses, en los que ha crecido como entrenador, otro tipo de registros, sobre todo en el juego defensivo. El vasco ha evitado pronunciar la palabra ascenso y se ha marcado como objetivo deportivo "ser un equipo competitivo, preparar bien los partidos y tener un estilo de juego". "Todo eso lleva a eso que esperáis, pero que no voy a decir porque no está en nuestras manos", argumentó en referencia al ascenso.

En cuanto a los fichajes, Eder Sarabia ha deseado tenerlos a su disposición cuanto antes, aunque ha asumido que el mercado será largo. "De todas formas podemos tener algo de ventaja, porque hay cosas que hacía Beccacece que nosotros también queremos hacer y porque cuando los jugadores ven que llego yo, ya saben por dónde tienen que ir", ha explicado.

"Tenemos extraordinarios jugadores, pero estamos abiertos a mejorar todas las posiciones. Habrá altas y bajas, eso es una obviedad. Todos los que tienen contrato son activos del club y les vamos a dar valor, cariño y respeto", declara el vasco, quien ha confirmado que contará con varios canteranos durante la pretemporada, si bien ha evitado pronunciar sus nombres.