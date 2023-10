Sebastián Beccacece se juega su futuro en el Elche contra un débil Andorra

El Elche, en plena crisis de resultados y en zona de descenso, se enfrenta este lunes a un Andorra también necesitado. El encuentro marcará el futuro del entrenador argentino, Sebastián Beccacece, en el banquillo del conjunto ilicitano.

Tras la última derrota en Gijón, el técnico, que no pudo evitar el descenso a Segunda, afirmó que el encuentro de este lunes puede ser definitivo y que en el caso de que el Elche no lograra la victoria no tendría sentido alargar más su proyecto deportivo.

El Elche, candidato al ascenso al inicio de la temporada, solo ha sido capaz de ganar dos partidos en nueve jornadas. Eso le ha llevado a descolgarse de la cabeza de forma prematura y a caer en zona de descenso.

[Beccacece se autoimpone un ultimátum en el banquillo del Elche]

El conjunto ilicitano, que debería haber ido a más con el paso de las jornadas según su entrenador, ha sumado un punto de los últimos nueve en juego. A eso se añade que es el menos realizador de la competición. Razones ambas que hacen considerar la situación como insostenible si no se produce una reacción.

Tras la derrota en Gijón, donde el Elche ofreció una de sus peores imágenes de la temporada, se prevén cambios en la alineación para superar a un rival que llega en horas bajas tras enlazar tres jornadas sin ganar y dos derrotas consecutivas.

Beccacece, que recupera al delantero Borja Garcés tras varias semanas fuera del equipo por lesión, retocará la defensa y la delantera, a la que regresará el goleador del equipo, Sergio León.

[Piqué amenaza con mover al FC Andorra fuera del país: "No queda otra que irse y cambiar el nombre"]

El FC Andorra, con el futuro incierto después de las declaraciones de Gerard Piqué en sus redes sociales, viaja sin los lesionados Diego Pampín, Christos Almpanis y Adrià Vilanova y sin el sancionado Rubén Bover y llega al partido después de sumar 4 puntos de los últimos 21 en juego y no gana un partido como visitante desde la primera jornada dónde ganó en Butarque al Leganés. De hecho, acumula tres derrotas consecutivas lejos del Estadio Nacional de Andorra la Vella.

Duelo de técnicos

Los del Principado ocupan actualmente la decimoséptima posición y visitan un rival que está en posiciones de descenso a tan sólo un punto. Los de Sebastián Beccacece acumulan ya tres jornadas sin ganar y como los de Eder Sarabia necesitan imperiosamente recuperar la buena dinámica. Más obligados están los ilicitanos que son un recién descendido a segunda división.

El partido será un duelo entre dos técnicos que aman el juego de posición. De hecho, Beccacece estudió en muchos partidos la propuesta futbolística de Eder Sarabia cuando llegó a España. Para el técnico argentino del Elche esté será un encuentro vital ya que después del partido del Sporting de Gijón asumió su responsabilidad por los negativos resultados y dejó la puerta abierta a su salida si no había un resultado positivo contra el FC Andorra.

El FC Andorra está en una situación complicada y también a nivel interno después de las declaraciones de Gerard Piqué donde amenazaba al Gobierno de Andorra con llevarse el club del Principado. El convenio del uso del Estadio Nacional es la base de este choque ya que no se renovará en su finalización del contrato en junio del 2024.

Alineaciones probables

Elche: San Román; Josan, Mario Gaspar, Bigas, Clerc; Tete Morente, Febas, Nico Castro, Nico Fernández, Fidel y Sergio León.

Andorra: Dani Martín, Migue Leal, Diego González, Diego Alende, Martí Vilà; Sergi Samper, Sergio Molina, Iván Gil; Julen Lobete, Iker Benito y Scheidler.



Árbitro: González Esteban (Comité vasco). Estadio: Martínez Valero. Hora: 19:00.

