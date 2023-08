Óscar Plano y Nico Castro aportan experiencia y ambición al proyecto del Elche

El Elche ha presentado este martes a sus dos últimos fichajes, Óscar Plano y Nico Castro, futbolistas llamados a marcar las diferencias desde la segunda línea del ataque. El madrileño, que cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol español, rebosa ambición y afirma que ve al Elche candidato al ascenso. “Si no fuera así no habría venido”, afirma. El argentino, por su parte, quiere aprovechar su aventura en España para relanzar su prometedora carrera, frenada tras un año en el Genk belga.

Plano, que ha firmado por una temporada con opción a una segunda, no esconde que el Elche no puede pelear por otra meta que no sea el ascenso. “Me gusta ese objetivo”, afirma el mediapunta, quien destaca la importancia de que el equipo “se acostumbre a ganar desde el principio” para instalarse en la parte alta.

El madrileño pronostica un año “bonito pero difícil” para el Elche y admite que ya tenía ganas de jugar en el equipo ilicitano tras dos intentos fallidos en años anteriores.

Plano, que se descarta para las primeras jornadas, ya que necesita tiempo para mejorar su condición tras haber entrenado en solitario, considera vital el apoyo del público para que el Elche despegue. “El primer gol lo tiene que marcar la afición. Luego hay que ser lo más regulares posible. No va a ser nada fácil, pero si nos acostumbramos a ganar el equipo va a estar arriba seguro”, reitera el atacante, que logró dos ascensos a Primera con el Valladolid.

Para el madrileño, los equipos recién descendidos parten con ventaja porque mantienen el bloque del año anterior y además quieren desquitarse del mal rendimiento deportivo. Plano, por último, ha prometido aportar al equipo “ilusión, ganas y experiencia”.

Un paso muy grande

Nico Castro, que procede del Genk belga, ha desvelado, por su parte, que tenía el sueño de competir en España. Llega al Elche en calidad de cedido, aunque con una opción de compra por parte del equipo ilicitano. El argentino califica esta nueva etapa como un “desafío grande” y confía en ayudar a que el Elche pueda regresar a Primera.

El centrocampista, que afirma que se siente más cómodo en la posición de media punta, admite que la presencia en el banquillo del técnico argentino Sebastián Beccacece, con el que coincidió en las selecciones inferiores de Argentina, fue un aliciente más para su fichaje, así como la presencia de varios compatriotas en la plantilla, lo que ayudará a acelerar su adaptación. Nico Castro desea recuperar el nivel que mostró en Newell 's Old Boys, si bien para ello necesita “conocer bien al grupo y conectar con los jugadores porque todo eso te lleva a soltarte en la cancha”.

Opciones en la banda derecha

El Elche ya tiene 22 jugadores disponibles en su plantilla para el inicio de la competición, pero no se relaja. El secretario técnico, Sergio Mantecón, ha confirmado los deseos de Beccacece y ha apuntado que la prioridad es ahora un jugador de banda derecha. No ha descartado al valencianista Fran Pérez, gran objetivo que sigue siendo “viable”, pero tampoco oculta que el club busca otros perfiles y opciones de mercado.

En cuanto a la posible llegada de un delantero tras la salida de Ezequiel Ponce, el madrileño recordó que el Elche cuenta con Mourad, Lucas Poyé y Pere Milla en su plantilla como nueves puros, por lo que no ve “la necesidad o la urgencia” de reforzar esa demarcación. “Tenemos fichas libres y si hay un perfil diferente, se valorará, pero hay suficientes garantías con la gente que hay”, precisa.

El secretario técnico también se ha referido a las posibles salidas de la plantilla y ha recordado que el club cuenta a nivel deportivo con los 22 jugadores que forman parte del primer equipo. “Queda mucho mercado, pero en lo que pensamos es en algún refuerzo más para mejorar la plantilla, aunque el nivel es bastante alto”, ha explicado el técnico del equipo ilicitano.

