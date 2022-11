Mantecón: "Buscamos un entrenador que esté convencido de la salvación y con liderazgo"

El secretario técnico y entrenador interino del Elche, Sergio Mantecón, será el encargado de dirigir de nuevo al equipo ilicitano desde el banquillo este sábado (18;30 horas) ante el Alcora, modestisimo rival de categoría Preferente, en la Copa del Rey.

El partido queda en un segundo plano ante la crítica situación deportiva del Elche, colista, incapaz de ganar y sin entrenador. Mantecón es, junto al propietario, Christian Bragarnik, el encargado de peinar el mercado en busca de un candidato. La negociación será larga, ya que como reconoce el madrileño "un nuevo error en nuestra situación ya sería fatal”.

El club trabaja desde el día después de la derrota ante el Girona con “diversos perfiles de entrenadores”, si bien el elegido debe ser, según Mantecón, un técnico que esté “convencido” de la salvación y que ejerza un fuerte liderazgo en un grupo en depresión por su trayectoria en la Liga.

“Queremos que esté en breve con nosotros para que podamos trabajar desde el primer día del regreso”, ha comentado Mantecón, quien insiste que la elección debe ser meditada “para minimizar riesgos”.

Mantecón confirma que el alicantino Juan Ignacio Martínez, primo de José Bordalás, el deseo imposible, es uno de los nombres que baraja el club, si bien reconoce que la lista es amplia. “Todos con los que hemos hablado nos han transmitido la seguridad de que existe tiempo para pelear por el objetivo. También valoramos el trabajo táctico y que sea complementario a la plantilla que tenemos”, ha explicado.

Mantecón no oculta que el Elche está “tocado” en su autoestima, por lo que confía en que el parón ayude al equipo a “resetear” para el segundo tramo del campeonato. “Espero que sea un punto de inflexión para intentar pelear por el objetivo”, reitera el técnico, quien desvela que existe la posibilidad de que algún jugador cuyo rendimiento no ha sido el esperado hasta el momento pueda no incorporarse al grupo tras el parón por el Mundial.

“En otros casos será el nuevo cuerpo técnico el que sopese su continuidad”, añade Mantecón, quien espera contar con el argentino Lautaro Blanco, fichado de Rosario Central el pasado verano, en cuanto el equipo retome los entrenamientos.

La Copa

Y mientras el club busca un líder el equipo afronta en Villarreal el duelo copero ante el Alcora en una eliminatoria en la que el Elche tiene poco que ganar y mucho que perder. “Hay que agarrarse a cualquier partido para coger confianza”, comenta el entrenador interino.

“Todo el mundo que estamos en Primera y el Alcora en Preferente, pero los jugadores necesitan coger confianza. Son profesionales y llevamos el escudo del Elche y eso es una responsabilidad muy grande”, explica el madrileño, quien afirma que su equipo “competirá” y se tomará el partido “muy en serio”.

“Tenemos una oportunidad de conseguir una victoria que no hemos logrado aún en competición oficial y poder arrancar desde ese punto de partida”, defiende el técnico. “Para nosotros es complicado sacarle un rendimiento deportivo y económico en la Copa del Rey y más en esta situación, pero lo que nos da de comer es la Liga”, argumenta Mantecón”.

El entrenador interino confirmó la presencia en la citación de varios jugadores del filial, si bien precisa que la alineación estará formada por futbolistas de la primera plantilla “porque nos lo tomamos en serio y necesitan confianza y minutos”.

En este sentido, Mantecón ha confirmado las ausencias de los lesionados Fede Fernández, Pastore, Fidel, Palacios, Roco y Domingos Quina, todos ellos con dolencias musculares. A estas bajas se suma la del delantero Pere Milla, quien cumplirá sanción tras ser expulsado en el último partido de Copa del pasado curso ante el Real Madrid.

El encuentro ante el Alcora permitirá dar minutos a los jugadores menos habituales, como el portero Axel Werner, aún inédito esta temporada, el argentino Nico Fernández, Roger Martí, Gonzalo Verdú o Ponce, además varios canteranos, si bien la formación inicial estará formada por jugadores de la primera plantilla.

