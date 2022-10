Jorge Almirón, ante el partido que puede marcar la resurrección del Elche

Se acabó la coartada del calendario para el Elche, obligado a dar la mejor versión posible en los tres partidos hasta el parón por el Mundial de Qatar si quiere aspirar a pelear la permanencia. Pasaron Valencia, Madrid y Espanyol y dejaron un botín de dos puntos, poco premio para un equipo tan necesitado, aunque es evidente que la imagen del equipo mejoró. Sin embargo, cualquier aspiración de remontada y tomar en serio el 'efecto Almirón' como revulsivo pasa por lo que suceda en los próximos 15 días, comenzando este lunes por el Getafe.

"Los resultados van siendo cada vez más importantes para nosotros y este partido es una final", resume el argentino, quien anima a toda la afición ilicitana a acudir al estadio. "Espero que les podamos regalar un triunfo, que estemos a la altura de competir y que la gente se sienta orgullosa del equipo", explica.

[Jorge Almirón regresa al banquillo del Elche]

"Este partido no es decisivo, pero sí puede crear una base. Estamos bastante atrás, pero estamos vivos y estos partidos (Getafe, Valladolid y Girona) pueden acomodar bastantes cosas", argumenta el entrenador, quien admite que todo el vestuario está "comprometido" ante la trascendencia de los puntos en juego.

El entrenador, que ha confirmado las bajas de Palacios, Fidel, Fede Fernández y Javier Pastore, todos ellos con problemas físicos, ha calificado al Getafe como un rival "muy físico" e "intenso". "Llevan muchos partidos jugando juntos y es un rival duro, pero nosotros también tenemos nuestras armas", valora Almirón, quien pide a su equipo que sepa en todo momento "a qué rival nos vamos a enfrentar".

Almirón no ocultó los problemas defensivos del Elche, que aún no ha logrado dejar a cero su portería esta temporada, si bien precisa que no hay que mirar solo a la meta o a la defensa "porque es un trabajo de todos". A pesar de la enorme presión por ganar este partido, el preparador pide a sus jugadores que afronten el duelo ante el Getafe "sueltos".

"Nos van a obligar a ofrecer la mejor versión y hay que estar muy concentrados", insiste el entrenador, quien mantiene su confianza en uno de los fichajes estratégicos del club, Álex Collado, a pesar de su poco peso en el equipo. "Necesitamos madurez rápidamente", comenta Almirón, quien quiere tener a sus jugadores enchufados "porque los que salen 10 o 15 minutos tienen que cambiar el rumbo del partido".

A nivel personal, el argentino califica como "una delicia" estar entrenando al Elche a pesar de su crítica situación en la tabla y afirma estar viviendo "el mejor momento" de su vida."Cada persona que trabaja en este club sabe la importancia de lo que estamos viviendo. Esperamos revertir esta situación porque hay muchas cosas que van a ir creciendo, pero los resultados son importantes para solidificar cualquier proyecto", argumentó.

El entrenador también ha analizado a su compatriota Lautaro Blanco, que reforzará a la plantilla a partir del próximo mercado de invierno. "Es uno de los mejores pasadores de la liga argentina y tiene un gran despliegue físico. Está desesperado por estar aquí. Los jugadores buenos que mejoren el plantel, bienvenidos son", sentencia.

Pretemporada

El Elche está buscando un escenario para realizar una concentración durante el próximo parón de la competición con motivo del Mundial de Qatar. El club ilicitano se ha encontrado con el problema de que muchos de los centros de entrenamiento y residencia de la provincia y alrededores ya tienen realizada la reserva por parte de clubes españoles y extranjeros, que también aprovecharán el parón para acelerar su puesta a punto.

"Estamos planificando porque el equipo tiene que hacer una buena pretemporada", ha desvelado el entrenador. "Se están buscando por parte de la entidad lugares para hacerlo y puede ser en Elche o fuera", se lamenta Almirón, quien aclara que su prioridad absoluta es preparar los tres partidos antes del parón.

