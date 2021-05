El Elche da un paso más hacia el abismo del descenso

El entrenador del Elche, Fran Escribá, aseguró tras la derrota ante el Alavés (0-2) que a su equipo no le queda otra opción que sumar los seis puntos en juego para mantener opciones de lograr la permanencia.

Y es que el conjunto vitoriano no dio opciones al alicantino. Marcó un gol en cada tiempo por medio de Joselu y Rioja y también envió un balón al poste en cada periodo, lo que reflejó la autoridad mostrada durante todo el encuentro por el equipo.



Frente al buen fútbol visitante, el Elche presentó empuje y balones al área en pos de los remates de Carrillo y Boyé, pero éstos no se prodigaron y cuando llegaron casi nunca generaron peligro.



“Esta derrota nos acerca al descenso, es evidente. Tenemos que sacar los seis puntos porque con cuatro igual no nos da”, dijo el preparador valenciano, quien reconoció el mal partido del Elche.



“Los jugadores lo dieron todo y no nos llegó”, lamentó Escribá, quien confió en que los resultados de los rivales directos aún permitan al Elche tener opciones de salvarse.



Escribá pidió disculpas a los aficionados porque no dieron "la talla” y aseguró que si al final no se logra el objetivo será el primero en asumir su responsabilidad. “Mi obligación es pensar en el Cádiz y en convencer a los jugadores de que pueden ganar para llegar con opciones a la última jornada” señaló el entrenador, quien reiteró que el Elche “estuvo mal en todo” ante el Alavés.



“Hemos jugado muy mal y hemos merecido perder, pero el Elche siempre acaba luchando cada punto por la permanencia”, explicó el técnico, quien desveló que es el momento “más difícil y doloroso” que ha vivido en el banquillo del club porque todo el mundo sabe lo que le importa este equipo.

Complicado

El centrocampista del Elche, Fidel Chaves, reconoció tras la derrota de su equipo ante el Alavés que las opciones de lograr la permanencia en Primera División son remotas, pero indicó que por respeto al escudo del club tienen la obligación de intentarlo.



“No ha salido el partido que ninguno teníamos en mente”, dijo a los micrófonos de Movistar LaLiga el jugador onubense, quien reconoció que el Alavés fue superior en la primera parte. “Nos han superado y en la segunda, cuando estábamos mejor, nos han hecho el segundo y eso nos dejó muy tocados”, explicó el jugador, quien pidió “pasar página”.



Fiel elogió el partido del portero Fernando Pacheco y reconoció que el vestuario del Elche está dolido “porque este resultado nos complica mucho la permanencia”.



“Pelearemos por este escudo como se merece. Somos conscientes de que es muy complicado. Es un día duro, pero intentaremos salvar la categoría hasta el último segundo. Esperemos que se den los resultados y podamos conseguirlo”, finalizó.