Bonalba, el lugar donde los futbolistas en paro buscan una segunda oportunidad

A poco más de diez minutos del centro de Alicante, entre campos de golf y un entorno que invita a desconectar, 23 futbolistas buscan desde este lunes una oportunidad profesional.

Son jugadores sin equipo que han encontrado en las Sesiones AFE un lugar para entrenar, competir y mostrarse con la esperanza de que su rendimiento en las próximas semanas les abra la puerta de un nuevo club.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha vuelto a elegir el Hotel Bonalba Alicante Golf Club, en Mutxamel, para celebrar sus Sesiones AFE, una concentración que reúne a jugadores sin contrato y que, para algunos de ellos, puede convertirse en el primer paso hacia una nueva oportunidad profesional.

Durante dos semanas, hasta el 2 de agosto, entrenarán a diario y disputarán tres partidos. El primero será este sábado ante el Hércules. Después se medirán al Johor Darul Ta'zim, campeón de Malasia, y cerrarán la concentración frente al Atzeneta. Tres partidos para competir, recuperar sensaciones y, sobre todo, ser vistos.

Para un futbolista sin equipo, esta concentración puede significar recuperar el ritmo, demostrar que está preparado y llamar la atención de un club que todavía busca una pieza para completar su plantilla.

Los partidos son, precisamente, uno de los grandes escaparates de las Sesiones AFE. Es el momento en el que los futbolistas pueden demostrar sobre el terreno de juego su estado de forma y sus condiciones ante técnicos y clubes.

Y no es extraño que algunos de los jugadores encuentren equipo antes de completar las dos semanas de preparación y abandonen la concentración antes de tiempo para incorporarse a su nuevo equipo.

Ese es el sentido de las Sesiones AFE. Evitar que los jugadores que se quedan sin equipo desaparezcan del radar. Mantenerlos activos y ofrecerles un escaparate en el que puedan volver a competir cuando el mercado todavía está abierto y muchas plantillas aún no están cerradas.

El escenario elegido tampoco es casual. En los últimos años, Bonalba ha ido transformándose en algo más que un destino turístico hasta consolidarse también como un espacio de concentración y preparación para deportistas de alto nivel. Ciclistas de primer nivel han pasado por sus instalaciones y el complejo se ha convertido además en un lugar habitual de concentración para selecciones nacionales de rugby.

La llegada de otros deportes no ha cambiado la identidad del resort. El golf sigue siendo su esencia, pero comparte espacio con equipos y deportistas que encuentran en el complejo unas condiciones adecuadas para entrenar, descansar y preparar sus temporadas y competiciones.

La combinación de instalaciones deportivas, alojamiento, entorno y tranquilidad permite a los equipos concentrarse en su trabajo sin necesidad de grandes desplazamientos.

Un contexto especialmente adecuado para una concentración como la de AFE, en la que los jugadores necesitan entrenar, descansar y competir durante varios días para poder ofrecer su mejor versión.

La Selección AFE está dirigida en esta edición por Mariano Andrés Pernía, exjugador del Atlético de Madrid, el Getafe y la selección española.

El técnico hispano-argentino trabaja con un grupo formado por futbolistas con experiencia en distintas categorías del fútbol español y también jugadores que buscan volver a abrirse camino.

Entre ellos se encuentran los porteros Nicolás Rodríguez y Jon Villanueva; los defensas Carlos Akapo, Carlos Parra, Alejandro Iniesta, Sergio Mendinueta, Mauro Lucero, Felipe Bortolucci, Aboulaye Kamate y Souleymane Gassama; los centrocampistas Marcos Marrero, Douglas Junior Arango, Flavio Audisio, Luis Lara, Luis Enrique Piedralba, Jorge Cortés, Jon Yeabsera , Kevin Sánchez y Daniel Santafé; y los delanteros Fabio Conte, Youssouf Bamba y Rognny Elegua.

Rubén del Valle y Erick Cathriel Cabaco completan el grupo de trabajo mientras afrontan la fase final de recuperación de sus respectivas lesiones.

Todos parten de una situación similar, aunque cada uno tiene su propia historia. Algunos han jugado recientemente en categorías profesionales; otros necesitan recuperar protagonismo después de una lesión o de una temporada complicada. Lo que comparten es la necesidad de volver a tener un equipo.