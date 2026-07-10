José Luis, el fotógrafo alicantino que captura a Haaland y Bellingham en el Mundial: "El ritmo es alto, pero se disfruta "

El fotógrafo alicantino José Luis Pérez y una imagen de Erling Haaland capturada por él en el Mundial. Cedidas

El objetivo del periodista y fotógrafo alicantino Juan Luis Pérez ha retratado a algunas de las mayores estrellas de este Mundial. Tras cubrir eventos deportivos por todo el mundo, ha cubierto su cuarto Mundial de Fútbol, quizás el más extraño de todos por el contexto geopolítico y la incertidumbre de no saber si podría entrar en Estados Unidos, donde estableció su base de operaciones en Nueva York.

El fotógrafo de San Vicente del Raspeig, quien entró el pasado año en el top 10 mundial de mejores fotos deportivas por su ya mítica imagen de 'Nadalcaraz' en los Juegos Olímpicos de París, acudió a la cita mundialista como freelance para vender sus imágenes a agencias internacionales.

Pérez está acostumbrado a grandes eventos deportivos, pero reconoce que los mundiales de fútbol son uno de sus favoritos por permitirle disfrutar de la esencia mundialista, de las aficiones, del ambiente y de los partidos, a pesar del alto ritmo de trabajo.

En esta ocasión escogió Nueva York como cuartel general durante diez días para cubrir los partidos de la fase de grupos que se disputaban en la ciudad de los rascacielos.

Pese a no poder ver a la selección española, el alicantino no estuvo mal acompañado, pues estrellas como Erling Haaland, Jude Bellingham o Harry Kane pasaron por su objetivo.

Harry Kane y Jude Bellingham capturados por el alicantino mientras celebran un gol. José Luis Pérez

"Estuve allí unos diez días cubriendo toda la fase de grupos y pude fotografiar encuentros muy destacados, como el Noruega-Senegal, el Alemania-Ecuador o el Inglaterra-Panamá", recuerda.

Ambiente único

Fue su segunda visita a la ciudad y reconoce que el ambiente le hizo "reconciliarse" con ella. "Estaba muy preparada para recibir a tanta gente. En lugares emblemáticos como Times Square se realizan los tradicionales 'banderazos', donde la multitud se congrega para cantar y animar. Gran parte de esa atmósfera se concentra en los bares y en los espacios específicos preparados por la FIFA, que son los puntos donde más se reúnen los aficionados", señala.

"Es fascinante ver cómo a la mezcla de culturas habitual de esta metrópolis se le suma la del Mundial: te levantas por la mañana sabiendo que te vas a encontrar a miles de noruegos o ecuatorianos luciendo sus camisetas por la calle", sostiene el fotógrafo de San Vicente.

En lo deportivo se queda con Erling Haaland, quien está siendo la gran sensación de este torneo para el periodista, que tuvo la suerte de fotografiarlo marcando dos goles en el partido contra Senegal. "Y uno de ellos lo celebró justo delante de mí", comenta orgulloso.

"A nivel visual, los aficionados noruegos dejaron imágenes espectaculares: ataviados con sus cascos vikingos y las caras pintadas, protagonizaron un gran momento haciendo la famosa coreografía del remo en las gradas", añade.

Imagen de José Luis Pérez de la afición ecuatoriana. José Luis Pérez

La selección con más peso que le tocó cubrir fue Inglaterra, que le dejó momentos que fueron "una auténtica gozada", como escuchar a toda la afición británica cantar "Wonderwall", de Oasis, bajo la lluvia al terminar el partido, o ver a Jude Bellingham emocionado hasta las lágrimas mientras le cantaban "Hey Jude", de The Beatles.

Otro gran hito fue presenciar cómo Ecuador remontó ante Alemania para lograr su clasificación, un partido que fue bautizado como "el milagro ecuatoriano".

Mundial vs. Juegos

Este es su cuarto Mundial para Pérez, quien también lleva a sus espaldas tres Juegos Olímpicos, siendo los últimos, los de París, los que le dieron repercusión mundial por sus instantáneas de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

A diferencia de las Olimpiadas, el alicantino indica que en los mundiales "da tiempo a disfrutar de la experiencia".

"La previa se vive caminando por la ciudad, fotografiando a la gente y viendo las calles vestidas de Mundial. Los días de partido llegas al estadio unas cuatro horas antes para el briefing de fotógrafos, preparas el equipo técnico y sales a la fan zone para capturar el ambiente de las aficiones antes del inicio del encuentro", explica.

"El ritmo es intenso, pero no tiene el nivel de estrés de unos Juegos Olímpicos, donde hay eventos a todas horas y en todas partes de la ciudad. Aquí sabes perfectamente a qué hora empieza y acaba un partido, lo que te permite gestionar tu tiempo para asistir a entrenamientos, a las previas o a los 'banderazos'", compara.

De entre Brasil 2014, Rusia 2018, el Mundial Femenino de Francia 2019 y este organizado entre México, Estados Unidos y Canadá, se queda con Brasil por eso de ser el primero.

"El de Brasil, al ser mi primera experiencia, siempre será el más especial; mientras que el de Rusia resultó ser una auténtica aventura porque pasé más de un mes trabajando por el país sin teléfono móvil ni traductor", destaca.

Una de las características que acompañan a este campeonato es "la incertidumbre política previa a causa de todo lo que generó Donald Trump a nivel migratorio", lo que provocó que muchos aficionados y profesionales viajaran con temor respecto a los exhaustivos controles para extranjeros.

Con todo, indica que es un evento que se vive "con muchísima intensidad desde los meses previos, cuando recibes la acreditación y empiezas a organizar el viaje, el alojamiento y el equipo técnico; una logística para la que he tenido la suerte de colaborar con marcas como vivo y Canon España y trabajar para mi propia agencia, IconicSport Press", concluye el alicantino.