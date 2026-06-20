El refugio donde se formó Lamine Yamal en Alicante: un resort para deportistas de élite de toda Europa

Mientras la Selección Española vuelve a acaparar la atención internacional en el Mundial, buena parte de los futbolistas que hoy representan al país en la élite tienen un punto en común lejos de los grandes estadios. Antes de debutar con la absoluta, muchos de ellos pasaron por un complejo deportivo situado en la Costa Blanca.

Se trata del Albir Garden Resort, ubicado en El Albir, dentro del municipio de L'Alfàs del Pi. A apenas unos minutos de Benidorm, este complejo turístico desempeña desde hace años una función estratégica para la Real Federación Española de Fútbol al actuar como centro habitual de concentración de las categorías inferiores de la selección.

Por sus instalaciones han pasado algunas de las figuras que hoy lideran el fútbol español. Nombres como Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Nico Williams, Fermín López, Dani Olmo, Ferran Torres, Rodri o Unai Simón realizaron parte de su preparación internacional en este enclave alicantino durante su etapa formativa.

El complejo cuenta con cuatro campos de fútbol y una infraestructura diseñada para concentraciones deportivas de larga duración. Allí se celebran entrenamientos, torneos amistosos y encuentros internacionales que sirven para preparar a las selecciones sub-15, sub-17, sub-19 o sub-21 antes de afrontar Europeos y Mundiales.

La relación entre las categorías inferiores de España y L'Alfàs del Pi se ha consolidado especialmente durante la última década.

Lo que comenzó con concentraciones puntuales acabó convirtiéndose en una colaboración estable gracias a las condiciones que ofrece la zona: clima suave durante prácticamente todo el año, instalaciones deportivas especializadas y una ubicación que permite trabajar lejos de la presión mediática.

El resultado ha sido la creación de un auténtico centro de desarrollo de talento por el que han pasado varias generaciones de futbolistas que posteriormente han dado el salto al fútbol profesional y a la selección absoluta.

Sin embargo, el papel del complejo va más allá del fútbol. A lo largo del año recibe también a equipos y deportistas de disciplinas como ciclismo, atletismo, tenis o golf.

La combinación de buenas temperaturas, carreteras de montaña y una amplia oferta deportiva ha convertido a la Marina Baixa en uno de los destinos preferidos para la preparación de deportistas de élite procedentes de toda Europa.

Todo ello ha convertido al Albir Garden en un auténtico vivero de talento deportivo, un lugar donde conviven algunas de las mayores promesas del fútbol, el ciclismo, el tenis o el atletismo. Una especie de mini villa olímpica en pleno corazón de la Costa Blanca por la que cada año pasan los deportistas llamados a protagonizar el futuro del deporte internacional.