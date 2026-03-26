Horneo BM Alicante y Lucentum se unen para vivir un súper sábado deportivo

El Horneo BM Alicante y el Lucentum Alicante se preparan para vivir este 28 de marzo un súper sábado de deporte alicantino, con los aficionados de ambos equipos como protagonistas.

Dos de los clubes más representativos de la ciudad han impulsado una jornada especial que combina partidos de alto nivel con descuentos en entradas para sus abonados, en un movimiento conjunto para fomentar el deporte local y acercar a la afición a dos competiciones nacionales de primer orden.

El Horneo EÓN Alicante y el Lucentum afrontan una jornada exigente con partidos de gran interés. A las 17:00 en el Pabellón Pitiu Rochel, el equipo de balonmano recibirá al Tubos Aranda Villa de Aranda en un duelo clave para consolidar su permanencia en la Liga Asobal.

Ya por la tarde-noche, a las 19:00 horas en el Pabellón Pedro Ferrándiz, el Lucentum Alicante se medirá al Movistar Estudiantes en un encuentro determinante en la pelea por asegurar su presencia en las eliminatorias de ascenso a la Liga ACB.

Daniel Adriasola, presidente del Lucentum, y José Sánchez, presidente del Horneo EÓN Alicante, escenificaron este jueves el acuerdo y coincidieron al señalar que se trata de una iniciativa que "tendría que haberse dado antes".

Ambos subrayaron además la voluntad de que otros clubes de la ciudad se sumen a este tipo de propuestas para incentivar la asistencia a los pabellones y reforzar la cultura deportiva en Alicante.

"Queremos la mejor relación posible con los clubes de la ciudad para que nuestros aficionados puedan disfrutar del balonmano y que los del balonmano puedan venir al baloncesto con el menor coste posible, generando una verdadera sinergia para el deporte de Alicante", explicó Adriasola.

En la misma línea, Sánchez destacó que estas colaboraciones también repercuten de forma positiva "en recursos y presupuestos y, por supuesto, en los aficionados, que pueden disfrutar de cualquier deporte de la ciudad".

Ambos dirigentes animaron a que más entidades se sumen a la iniciativa. "Queremos que se unan más equipos y generar un flujo de aficionados que pueda seguir a todos los equipos de la ciudad", añadieron.

La propuesta va más allá de los resultados del fin de semana y busca consolidar una dinámica de colaboración entre clubes que refuerce el vínculo con la afición.

En una ciudad con tradición deportiva como Alicante, iniciativas de este tipo pretenden facilitar que el público se mueva entre pabellones y viva una jornada completa en torno al deporte.