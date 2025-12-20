Tadej Pogacar se exhibe y destroza su propia marca en una cumbre alicantina.

Tadej Pogacar lo quiere todo. El cuatro veces campeón del Tour de Francia y doble campeón del mundo no desaprovecha ninguna ocasión para dejar huella en cualquier carrera o montaña que se cruce en su camino.

Este viernes, durante un entrenamiento con su equipo, el UAE Team Emirates, por las carreteras de la provincia de Alicante, volvió a lanzar una clara advertencia al pelotón internacional al destrozar el crono en la subida al Coll de Rates, puerto de referencia del ciclismo mundial y termómetro ideal para calibrar el estado de forma de los corredores.

Situado en plena Marina Alta, este coloso de 6,5 kilómetros de longitud y una pendiente media del 5,5% une las localidades de Parcent y Tàrbena, con unas vistas espectaculares del Mediterráneo.

Su ascensión se caracteriza por una subida constante, salpicada de curvas de herradura, ideal tanto para aficionados como para profesionales, que pueden exprimirse al máximo en rampas que alcanzan el 9%.

“No necesito mejorar; con mantener el nivel del pasado año ya estaré satisfecho”, afirmó el esloveno el pasado sábado en una multitudinaria rueda de prensa en Benidorm. Sin embargo, los datos dicen exactamente lo contrario.

La plataforma Strava, en la que miles de ciclistas de todo el mundo, profesionales y aficionados, registran sus entrenamientos, certifica que el maillot arcoíris completó los 6,42 kilómetros cronometrados de ascensión en 11 minutos y 57 segundos, mejorando en 24 segundos su propio récord personal, establecido en diciembre del pasado año.

El campeón del mundo cubrió la subida a una impresionante media de 32,3 kilómetros por hora, un registro que nadie ha superado en esta mítica montaña desde que existen datos públicos.

El Coll de Rates se ha convertido con el paso de los años en uno de los grandes iconos ciclistas de la Costa Blanca y en un atractivo turístico más de la zona, ya que son miles los aficionados que lo ascienden cada temporada con el objetivo de comparar sus tiempos con los de sus ídolos.

Lo más llamativo de esta nueva exhibición es que Pogacar no se preparó específicamente para batir el récord. El puerto apareció en mitad de un recorrido circular de 226 kilómetros por las carreteras de la comarca, con paso por localidades como Finestrat, Benidorm, La Nucía, Callosa, Altea, Benissa, Xaló, Llíber, Pego, Vall d’Ebo, Tàrbena, Orba o Parcent, entre otras.

Según se ha podido apreciar en varios vídeos grabados por aficionados, el esloveno contó con la inestimable colaboración de varios compañeros del UAE Team Emirates.

Kevin Vermaerke, Florian Vermeersch, Domen Novak, Nils Politt y Pavel Sivakov marcaron un ritmo vertiginoso durante los primeros kilómetros, llevando a Pogacar perfectamente a rueda para que el campeón culminara el tramo final con su ya clásico cambio de ritmo.

Antes de que Pogacar clavara su bandera en la cima del Coll de Rates, la mejor marca la había establecido en 2024 el danés Peter Oxenberg. Unos años antes, en 2018, fue Jonas Vingegaard, su gran rival deportivo, quien había fijado la referencia con un tiempo de 13:02.

Pogacar, más merckxiano que nunca, sabe que todos los ojos están puestos sobre él y lanza desde las primeras pedaladas de la pretemporada un mensaje al pelotón de cara al nuevo año: está mejor y va, otra vez, a por todo.