La Argentina liderada por Messi entrenará a puertas abiertas en Elche el jueves

La selección argentina de fútbol, instalada en el pueblo de Argorfa, realizará este jueves un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio Martínez Valero de Elche para preparar un amistoso ante Angola.

Los aficionados podrán ver a los campeones del mundo, liderados por Leo Messi y por Lionel Scaloni, a las 10:30 horas, aunque las puertas se abrirán al público desde una hora antes, como ha confirmado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los aficionados accederán al estadio por una de las entradas principales y, tras pasar los controles de seguridad, podrán ocupar las gradas para presenciar el trabajo del vigente campeón del mundo.

El estadio del Elche CF, club propiedad del agente futbolístico argentino Christian Bragarnik, se encuentra a menos de media hora del lugar de concentración del equipo, por lo que el desplazamiento para jugadores y cuerpo técnico será breve.

Este entrenamiento será la última sesión previa al amistoso que Argentina disputará el viernes ante Angola, único encuentro durante el actual parón de selecciones.

Tras el encuentro en tierras africanas, el equipo regresará a Algorfa, aunque ya sin el astro rosarino, liberado por la selección para reincorporarse a su club en Miami.

Argentina, ya clasificada para el próximo Mundial como campeona del grupo sudamericano, tenía programado un segundo amistoso en Kerala (India), pero finalmente fue anulado. Scaloni aprovechará así la concentración para seguir con los entrenamientos y evaluar a nuevos futbolistas.

La selección argentina ha elegido España para facilitar la convocatoria del mayor número posible de jugadores que militan en clubes europeos, aunque también se espera la presencia de algunos que compiten fuera del continente, como Messi.

La única ocasión en la que Argentina pisó el Martínez Valero fue con motivo de un amistoso ante la selección de Ecuador en 2019, también durante un parón de selecciones, con triunfo de la selección tricampeona mundial por 6-1, recuerda EFE.

La lista de Scaloni

En la convocatoria argentina, encabezada por Messi, hay algunas sorpresas, como la presencia de Joaquín Panichelli, delantero de 23 años del Racing de Estrasburgo y exjugador del Mirandés, y de Gianluca Prestianni, joven atacante del Benfica que ya participó en el Mundial Sub-20.

También estará el lateral Valentín Barco, pero no el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, ausente por molestias físicas. Tampoco figuran futbolistas en proceso de recuperación, como Lisandro Martínez, Franco Mastantuono o Paulo Dybala.

Convocatoria completa:

Porteros: Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Defensas: Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Marcos Senesi (Bournemouth) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

Centrocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis), Enzo Fernández (Chelsea) y Máximo Perrone (Como 1907).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras), Gianluca Prestianni (Benfica) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).