Roi Sánchez toma el mando del Horneo EÓN Alicante: "Tenemos que tener claro que el objetivo es salvarse"

El Horneo EÓN Alicante inicia una nueva etapa. Superado el impacto emocional por la salida de Fernando Latorre, el conjunto alicantino trata de recomponerse bajo el mando de Roi Sánchez, un técnico gallego con experiencia y carácter que asume el reto de enderezar el rumbo de un equipo hundido en la tabla tras cinco derrotas consecutivas.

Su estreno llegará este viernes ante el Frigoríficos Cangas de Morrazo, un duelo directo por la permanencia que puede marcar el rumbo del equipo en la Liga Asobal.

El presidente del club, Jaime Cremades ‘Ñago’, reconoció durante la presentación del nuevo entrenador que prescindir de Latorre fue "una decisión muy dolorosa", aunque necesaria.

"Los resultados no han acompañado y lo que transmitía el equipo no nos gustaba. Estaba triste y sin intensidad. Cuando algo no funciona hay que cambiarlo", explicó el dirigente, que admitió que el despido se barajó tras la derrota ante Valladolid y se confirmó después del tropiezo en Aranda, otro rival directo.

"Todavía estamos a tiempo de revertir la situación, y Roi es el técnico ideal para hacerlo", añadió Cremades, convencido de que el cambio puede ser un revulsivo.

Sánchez, que llega tras haber rozado el ascenso a la Asobal el pasado curso, se mostró agradecido por la oportunidad y elogió la labor de su antecesor. El nuevo técnico definió al Horneo EÓN Alicante como "un soplo de aire fresco" dentro del balonmano español y recordó que el cambio no será inmediato: "En una semana no se puede esperar un giro radical, pero sí hay que ajustar algunos tornillos", precisó.

"El EÓN es un club joven, con ambición, y eso encaja con mi forma de entender este deporte. Ojalá podamos estar aquí muchos años y cumplir los objetivos del club", afirmó el gallego.

Roi Sánchez tiene claro el punto de partida: "Hay que saber dónde estamos. El objetivo es salvarse, y para salvarse hay que hacer ciertas cosas en las que el Cangas nos sirve de ejemplo. Ellos saben dónde están y lo que representa su escudo".

El entrenador gallego, que confía plenamente en la calidad de la plantilla, celebró la llegada del lateral Borragán, fichaje reciente del club, y descartó por ahora nuevas incorporaciones. "Soy muy consciente de que los resultados mandan, y voy a hacer todo lo posible por ganar", concluyó.