Presente y futuro del ciclismo internacional se citan en La Nucía

El curso ciclista 2025 baja prácticamente el telón este fin de semana en La Nucía con una doble cita espectacular. El Critérium Internacional vuelve a reunir al presente del pelotón internacional con varias leyendas en una competición repleta de pruebas atractivas, dinámicas y originales, diseñadas por y para el disfrute de los aficionados.

Las grandes estrellas de esta segunda edición son el mexicano Isaac del Toro (UAE) y la francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Leaseabike). El azteca, lugarteniente del emperador Pogacar, ha explotado esta temporada, en la que ha logrado 16 victorias y ha sido segundo en el Giro de Italia.

La gala, por su parte, llega a esta competición tras haber conquistado en el pasado verano el Tour de Francia femenino para coronar una carrera deportiva que le ha visto ganar medallas mundiales, olímpicas y continentales en ciclocross y montaña.

Junto a estas dos megaestrellas completan la nómina de ciclistas en activo el clasicómano Dylan van Baarle (Visma-Lease Bike), vencedor de la París-Roubaix 2022, Eric Igual (Picusa Academy), Iban Gutiérrez (CC Padronés-Cortizo), Mallika Benallal (Specialized Project ‘74), Sergio Samitier (Cofidis), Sergi Darder y Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA).

Además de David Domínguez (Aviludo-Louletano -Loulé), Ibon Ruiz (Kern Pharma), Nahia Imaz (Massi Baix Ter Women’s Team), Naya Mangas (Zatika Bike Women), Mario Álvarez (CLN Cycling Team), Leyre Almena (Río Miera-CC Meruelo Juniors).

Y las grandes promesas alicantinas Héctor Álvarez (Lidl-Trek Future Racing), bronce en el pasado Europeo sub 21, y Jaume Guardeño (Caja Rural-Seguros RGA), décimo segundo en la pasada Vuelta a España.

El cartel de la competición se completa con leyendas del ciclismo español, como la campeona del mundo en pista Dori Ruano, el vencedor del Tour de Francia y dos Vueltas a España, Perico Delgado, el campeón olímpico en Pekín, Samuel Sánchez, y el histórico Pepe Recio, uno de los grandes corredores de los años 80.

La competición

El critérium contará este año con un formato renovado que busca la igualdad entre hombres y mujeres. La jornada arrancará a las 17:30 con el Duelo Élite –Leyendas sobre una distancia de 5,1 kilómetros. Ruano y Del Toro se enfrentarán a Delgado y Ferrand-Prévot en una batalla que se intuye apasionante.

Posteriormente se celebrará la prueba de puntuación sobre un recorrido de 20 vueltas al circuito (17 kilómetros). Cada sprint tras vuelta suma 5, 10, 15 y 20 puntos, respectivamente, por lo que el objetivo de los corredores es sumar el mayor número a lo largo del recorrido.

A las 18:20 horas comenzará una de las pruebas más esperadas, 'El Duelo' entre un ciclista y un coche. Dos ciclistas, cuyo nombre se desvelará minutos antes de la carrera, deberán completar una vuelta al circuito antes que el piloto, Miguel Fuster, seis veces campeón de España de Rallyes, complete dos a los mandos de su World Rallye Car (Ford Fiesta).

La prueba de eliminación pondrá el colofón al Critérium. La competición, a 20 vueltas de recorrido, irá eliminando al último corredor de cada giro.

Paralelamente a las actividades deportivas, durante toda la jornada se desarrollará en La Nucía una programación completa y abierta al público.

Desde las 15:00 hasta las 21:00, la Feria y zona Expo reunirá a marcas, patrocinadores y expositores del mundo del ciclismo, junto a una zona de Food Trucks y espectáculos en directo.

A las 16:00 horas tendrá lugar una firma de autógrafos con los ciclistas profesionales y las leyendas del ciclismo y se rendirá un reconocimiento especial a Pepe Escrig, figura del ciclismo valenciano.

El fin de semana ciclista se completará el domingo con la segunda edición del Gran Fondo La Nucía, prueba cicloturista que reunirá a más de un millar de ciclistas de toda España.

El recorrido, diseñado por el pentacampeón del Tour de Francia, Miguel Induráin, cuenta con un desnivel positivo de 2.200 metros y tiene dos modalidades adaptadas a todos los niveles de los ciclistas: 132 y 92 kilómetros.

Además, la prueba incluye la cronoescalada al Coll de Rates y contará con la participación como dos cicloturistas más de Pedro Delgado y Samuel Sánchez.