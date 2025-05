Ilia Topuria tacha a Makachev de "hipócrita" y asegura que ganará a Oliveira "de la forma menos dolorosa"

El Matador acusa al peleador ruso de "huir" y de no querer jugarse su cinturón de peso ligero de la UFC, que disputará el próximo 28 de junio contra el brasileño.

Ilia Topuria (16-0) está a tan solo mes y medio de subir a la jaula para buscar el cinturón de peso ligero de la UFC ante el brasileño Charles Oliveira (35-10), tras la huida hacia adelante del ruso Islam Makhachev, que abandona su trono para subir de categoría y a quien ha tachado de "hipócrita". El hispano-georgiano ya se ve campeón y ha asegurado que le da "pena" por su contrincante, y que le vencerá "de la manera menos dolorosa posible, porque me cae bien".

Topuria ha presentado el evento WOW 19 en Alicante y ha aprovechado para hablar de su inminente pelea, el próximo 28 de junio en el UFC 317, en el contexto de la International Fight Week, por lo que sería su segundo título tras haber dejado vacante el cinturón de peso ligero.

El Matador ha cargado duramente contra Makhachev al considerarlo "el mayor hipócrita que yo haya visto. Me decía que no me quería dar la oportunidad porque era el chico pequeño, y ahora el chico pequeño es él, que está buscando la misma oportunidad que yo estaba buscando".

El ruso, el número uno del ranking libra por libra, ha subido al peso wélter para disputar el cinturón ante Jack Della Maddalena. "Me había preparado, había puesto sobre la mesa todo lo que estaba en mis manos, y se escaparon", ha lamentado.

"La verdad, me da mucha pena por Charles, pero bueno, al final del día es mi trabajo. Voy a cumplir otro sueño más que siempre tuve, que era convertirme en campeón de otra división, por lo que el resultado será el mismo: siempre salir victorioso", ha pronosticado.

Cuestionado sobre si intentará doblar la apuesta y someter a su rival, quien ostenta el récord de sumisiones en la compañía, ha comentado que le cae bien y que intentará "ganarle de la forma menos dolorosa posible".

Topuria se ve campeón, pero ha descartado la opción de perseguir al ruso por un hipotético título del peso wélter. "Si alguien huye, tampoco hay que hacerle bullying. Hay que dejarlo escapar; tampoco quiero pelear con gente que no quiere pelear conmigo. Si quieres pelear en condiciones profesionales, lo hacemos; si no, tampoco voy a ir corriendo detrás de ti para perseguirte, ni tengo esa necesidad. Quería hacerlo porque los fanáticos querían ver ese combate, era algo súper emocionante para todo el mundo", ha destacado.