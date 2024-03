El boxeador Kiko Martínez relata las peleas con sus demonios en ‘Hasta que silben las balas’

El próximo 8 de abril se cumplirá un año de la última pelea de Kiko Martínez La Sensación, el púgil de Elche que durante más de tres lustros dio brillo al boxeo de la provincia de Alicante y España. Coincidiendo con este aniversario, verá la luz el libro Hasta que silben las balas una biografía de Kiko Martínez en la que se relata su ascensión a los cielos del deporte mundial, pero también su viaje por los infiernos íntimos y personales.

Escrita por el periodista Álvaro Ortega, la obra recoge horas y horas de entrevistas, diálogos y confesiones entre el protagonista y el autor. "Nunca he sido de contar cosas privadas, pero creo que este libro puede ayudar a mucha gente, sobre todo a los jóvenes", afirma Kiko Martínez a EL ESPAÑOL de Alicante antes de volver a subirse al ring, ahora como maestro de jóvenes talentos.

La Sensación tiene un palmarés legendario y una vida que no da sólo para un libro, sino también para una película. Dijo adiós al boxeo con 37 años tras haber disputado 58 combates profesionales, 31 de ellos ganados por KO, y conquistado cuatro Mundiales y seis Campeonatos de Europa, en ambos casos en las categorías pluma y supergallo. El ilicitano, además, comparte con Javier Castillejo el honor de ser los únicos españoles que han ganado un Mundial en dos divisiones diferentes.

"Creo que el libro va a gustar mucho, porque no va sólo de lo que pasa en el ring, sino de errores, miedos, adicciones… De cómo puedes tocar el cielo en tu deporte, pero también hundirse en lo más profundo en lo personal", relata el mítico boxeador.

"El peor rival que he tenido siempre han sido mis propios diablos", añade Kiko, quien no niega que de joven le hubiera encantado tener un libro como el suyo "para no cometer tantos errores y que no se hubieran aprovechado tanto de mí". "Para mucha gente era un cheque al portador que una vez cobrado ya no interesaba", añade.

El libro va destinado a los aficionados al boxeo, pero sobre todo a los jóvenes y a cualquier persona, en general, que luche contra los fantasmas de su interior. "Siempre me ha gustado ayudar y espero que el libro, además de entretener, pueda ayudar a los lectores", asegura.

Pero no todo son viajes interiores, también hay detalles de entrenamientos, de preparación táctica de combates, secretos de vestuarios y momentos de gloria. "La gente se va a encontrar a un Kiko Martínez auténtico y sabrán cómo vivía el día a día. Hay muchas personas que me engañaron y me arruinaron, pero también gente buena", explica el campeón, cuyo último combate, paradójicamente, fue una derrota a pesar de haber triunfado en la vida.

🚨 El 8 de abril estará a la venta mi biografía.



En ella os relato mi vida como competidor. Mis subidas, mis bajadas, mis diablos, mis problemas y mi soledad para lograr mis sueños.

Aprovecho para agradecer a todos los que me ayudaron@AlvCarrera @LetrameLibros @OscarZardain pic.twitter.com/AFhghiwLs6 — Kiko Martínez (@MartnezKiko) March 19, 2024

El título Hasta que silben las balas responde a una frase típica del mundo del boxeo. "Es ahí donde está el dinero, en la corta y media distancia. Donde hay peligro, donde silban las balas", explica Kiko Martínez, quien desea que el relato de su vida "repleta de errores y algunas virtudes" entretenga al lector, "pero sobre todo que le ayude".