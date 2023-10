Beccacece le pide más al Elche y Estévez quita presión al Eldense

Los derbis son los partidos más largos porque comienzan a jugarse mucho antes de que el balón eche a rodar. El Deportivo Eldense-Elche, pese a no ser un gran clásico por la falta de precedentes, no es ajeno a esta norma y los dos entrenadores han comenzado ya a jugar el encuentro desde la sala de prensa.

El técnico del Elche, Sebastián Beccacece, picando el orgullo de sus jugadores. No considera que su equipo sea de los mejores de la categoría "porque no se lo han demostrado fuera de casa", mientras Fernando Estévez, preparador del Eldense, traslada la presión al rival al recordar los diferentes objetivos y de dónde viene cada equipo.

"Hace poco había cinco categorías de diferencia entre uno y otro", apunta el preparador granadino, si bien admitió que existe una "gran ilusión en el entorno" de su club por superar al que es la gran referencia del fútbol provincial. "En 2021 nosotros estábamos en Tercera División y el Elche ya estaba en Primera. En Elda, la gente suele ser, además del Deportivo, del Hércules o del Elche", ha recordado.

Estévez no tiene dudas de que el Elche, a pesar de sus titubeos, es un equipo "muy competitivo y diseñado para ascender o jugar la promoción", mientras que el Eldense no tiene más meta que alcanzar lo antes posible "los 50 puntos para asegurar la permanencia en la categoría". "Somos conscientes de lo que somos y dónde estamos", apostilla el granadino.

En cuanto al potencial del Elche, Estévez indicó que se trata de un equipo "vertical con muy buenos jugadores" y que el objetivo de sus jugadores será "minimizar las virtudes del rival y utilizar nuestros argumentos".

"En el fútbol es tan importante la aptitud como la actitud y eso hay que ponerlo encima de la mesa para cualquier partido", asegura el andaluz, que agradece, a pesar de las protestas por el precio de las entradas en una jornada declarada como día del club, la respuesta de la hinchada azulgrana.

"El lleno está prácticamente asegurado y sabemos que vamos a estar respaldados por nuestra gente", señala el entrenador, quien se defiende de las críticas por el estado del campo. "Tenemos el campo que tenemos y va a ser el mismo para los dos equipos", sentencia.

Partido exigente

Beccacece, por su parte, afirma que el Elche está buscando "constancia y equilibrio" para ser más regular y pronostica un partido "muy exigente" en el que serán claves "la concentración, los segundos balones y la presión organizada".

"Sabemos que para conseguir algo tenemos que mejorar mucho. Buscamos esa conexión que nos haga ser más competitivos fuera", relata el rosarino, quien confiesa que a excepción de ratos ante el Eibar y el Valladolid su equipo no ha podido demostrar fuera el mismo nivel que como local.

Beccacece agradeció el respaldo a su equipo por parte de la afición ilicitana para el partido de Elda, si bien precisa que en esta ocasión la mayor motivación para el Elche no está fuera del campo. "Queremos ser competitivos, el tema está en las maneras de perder", afirma el argentino, para el que el partido ante el Eldense supone un doble desafío, ya que a la tradicional fortaleza como local del rival se suma la necesidad del Elche de mejorar.

"Tenemos un equipo en proceso que en casa se muestra superior a los rivales, pero fuera no. Cuando el grupo me muestre que puede jugar igual fuera que en casa tendré esa certeza. Tenemos trece equipos arriba y no estamos siendo de los mejores", argumenta Beccacece, que no se muestra contrario a matizar su estilo futbolístico en busca de una mayor rentabilidad.

"Si tengo una ocasión en lugar de 24 y gano, voy a ser feliz. El tema es competir, evitar goles sencillos, estar en un estado de más alerta y conectados", señala el técnico, quien no quiere volver a hablar de ultimátums.

"Vamos a seguir aquí hasta que el dueño y el director deportivo digan lo contrario. Hay una conexión tremenda entre el jugador y el cuerpo técnico", afirma el preparador, quien agrega que los futbolistas le demostraron con su rendimiento ante el Andorra que no quieren que se vaya.

