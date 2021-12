La provincia de Alicante domina la Segunda RFEF

Aún queda una etapa para cruzar el ecuador de la competición, pero el corte en la cabeza de la clasificación está prácticamente hecho. Los equipos alicantinos han alcanzado velocidad de crucero antes del parón y amenazan con jugarse el gran premio entre ellos. La Nucía e Intercity comparten la primera posición con 32 puntos, a solo uno del Hércules, el gran favorito en todas las apuestas al campeonato del grupo, la única plaza que garantiza el ascenso.

Otro histórico en horas bajas, el Real Murcia, ya queda a cuatro puntos, por delante de Alzira y Deportivo Eldense, el otro representante del fútbol alicantino que está metido de lleno en la pelea por entrar, como mínimo, en uno de los puestos que dan opción a disputar la fase de ascenso (del segundo al quinto, ambos incluidos).

La Nucía e Intercity están manteniendo una regularidad espectacular, ya que apenas cometen errores. El conjunto que entrena César Ferrando, líder durante buena parte de la competición, clona los números del Intercity en cuanto a victorias, derrotas y empates. Solo el coeficiente general, y por un gol (más 15 frente a 14) da ventaja de momento al conjunto de La Marina.

El regreso del parón traerá un pulso espectacular para cerrar la primera vuelta en el campo de Villafranqueza, donde se verán las caras Intercity, que acumula ya 14 partidos sin perder, y La Nucía. Será una final por el campeonato de invierno, ya que el ganador tendrá garantizado ser primero al final del primer giro del campeonato. Aunque si hay empate y el Hércules, lanzado con una racha de cinco victorias consecutivas, gane en el campo del colista, el Marchamalo, los alicantinos cruzarán la contra meta como primeros, algo impensable hace apenas un mes.

La presión

Ante la segunda vuelta, La Nucía es el que menos presión tiene. El conjunto diseñado por Kiko Lacasa cede todo el protagonismo a los dos clubes de la capital, aunque nadie se fía del equipo rojillo, al que su entrenador ha marcado a fuego un inconfundible espíritu competitivo. No se siente favorito, aunque el playoff y el ascenso es un objetivo evidente y casi obligatorio para mantener el actual crecimiento del club.

La Nucía tiene la virtud de explotar muy bien sus virtudes y camuflar sus defectos. Sin ser vistoso es una roca, como admitió el pasado fin de semana Javi García, entrenador del Toledo, quien ya se ha enfrentado a los tres aspirantes alicantinos. "Intercity y La Nucía son parecidos. Muy compactos y sólidos", afirmó. Para el preparador, que ve como testigo desde la distancia la pelea cabecera, el equipo "distinto" es el Hércules.

"Tiene muy buenos jugadores. Es muy físico y además es el más alegre y vistoso de los tres. Creo que entre ellos estará el ganador del grupo", añadió.

Tampoco el Hércules quiere ir de favorito. "Queda mucho", señala una y otra vez Mora, quien recuerda que "aún no se ha hecho nada". Además, el madrileño tiene entre ceja y ceja lo que sucede en Alicante durante los meses de enero. El peso de la historia y de su afición, sin embargo, pueden más que los presupuestos y no hay ningún equipo en el grupo que no apueste por el Hércules como campeón. La mayoría porque lo cree y otros aunque solo sea por trasladar la presión al vecino.

El único de los tres que se cuelga sin complejos el cartel de favorito es el Intercity. "El objetivo siempre es ser campeón y lograr el ascenso. Nos merecemos ya subir de forma directa después de tanto sufrimiento", afirmó recientemente su presidente, Salvador Martí. El dirigente también ve una pelea a tres por el campeonato, aunque tiene claro que el Intercity, en una fase de ascenso, también será un rival a temer.

Atento a cualquier desfallecimiento está el Eldense, que tras varios bandazos ya se ha situado en cuarta posición y también sueña en grande en el año en el que celebra su primer siglo de vida. Aunque aún queda un mundo y puede pasar de todo, los equipos alicantinos, por lo menos, están dando la talla y animando una categoría poco atractiva que lleva camino de decidirse por fotofinish.

Sigue los temas que te interesan