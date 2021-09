Comienza la travesía por lo desconocido para Hércules, Intercity, Eldense y La Nucía.

Hércules, Intercity, La Nucía y Deportivo Eldense inician este fin de semana un viaje hacia lo desconocido, ya que debutarán en la recién estrenada Segunda RFEF, categoría que no es en ningún caso un objetivo, sino estación de paso hacia metas mayores. La Segunda RFEF es para algunos, como el Hércules, un purgatorio donde expirar viejos pecados, y para otros, como La Nucía, Intercity o Eldense, zona de peregrinación obligada hacia el fútbol profesional.

La competición, heredera de la desaparecida Segunda B y cuarta en el escalafón del fútbol español, ofrece además destinos y rivales prácticamente desconocidos, a excepción de algún clásico, como el Real Murcia, otro gigante en horas bajas, Melilla o Toledo. Equipos que evocan a otras épocas y otras divisiones de perfil bajo, como el Atlético Pulpileño, Marchamalo, Socuéllamos, Águilas, Puertollano, Mancha Real o Mar Menor se van a cruzar en el camino de los cuatro clubes alicantinos que, además, también tendrán como compañeros de baile algunos viejos conocidos, como los vecinos valencianos Alzira y Atlético Levante.

El esfuerzo y a dificultad para alcanzar el fútbol profesional para todos los equipos de esta categoría se ha duplicado, ya que no será suficiente tener un buen año para entrar en la élite. Se necesitará completar un ciclo de dos temporadas perfectas, en el mejor de los casos, para asaltar LaLiga, ya que la Primera RFEF, aunque ofrezca un panorama mejor deportivo y económico, sigue siendo un oasis en ninguna parte, al menos para las ambiciones de los cuatro equipos alicantinos.

Solo el campeón de grupo tiene asegurado el ascenso. Los clasificados del segundo al quinto disputarán dos eliminatorias en sede neutral, mezclándose entre los grupos, para determinar las cinco plazas de ascenso restantes. Otra odisea.

Hércules

El equipo alicantino es por nombre, que no por presupuesto, uno de los máximos favoritos a pesar de la profunda remodelación que ha realizado de la plantilla y de su cuerpo técnico. El director deportivo, Carmelo del Pozo, ha retenido lo poco potable del pasado curso, a excepción de Abde, y ha fichado jugadores con experiencia y hambre de gloria. Debuta en el banquillo Sergio Mora, técnico formado a la sombra de Bordalás, lo que en principio es garantía de competitividad.

El Hércules, cuyo líder en el campo es Pedro Sánchez, comenzará su andadura en la categoría, la más baja en la que ha competido en su historia, ante el Recreativo Granada este sábado (20:00 horas) en el Rico Pérez. A pesar de la prudencia que se marca desde los despachos, todo lo que no sea pelear por el ascenso será un fracaso.

La Nucía

La entrada de socios inversores americanos ha dado un impulso a un equipo ya consolidado que quiere más. A lomos de sus espectaculares instalaciones, el club, que cuenta con el respaldo de su Ayuntamiento, busca un salto de categoría bajo la batuta del veterano César Ferrando.

Su plantilla, que mezcla juventud y experiencia, no tiene la presión de otros, pero también aspira a colarse en la lucha por el ascenso. Esta categoría solo tiene sentido, piensan en el club nuciense, si se usa como trampolín para asaltar la Primera RFEF, competición en la que sí se pueden conseguir ingresos y aspirar a beneficios. La Nucía debutará como local este domingo (19:00 horas) ante el Mar Menor.

Eldense e Intercity

Ambos equipos protagonizarán el primer derbi provincial del curso el domingo en Elda (19:00 horas). El viejo león azulgrana, tras estar al borde de la desaparición, regresa de las catacumbas con un proyecto ambicioso liderado por su presidente, David Aguilar. Una vez saneado el club, el objetivo es la permanencia, pero sin renunciar a nada. Ya demostró el equipo en su último amistoso, disputado en el Rico Pérez, que es capaz de todo.

Jugadores como el portero Vallejo, con varios ascensos a su espalda, Pajarero, Redro o Aarón Ñíguez, ex de Elche, Almería y Oviedo, y Óscar Díaz, entre otros, le dan un toque de experiencia y calidad a un grupo con hambre de gloria liderado por su técnico, José Juan Romero.

Y qué decir del Intercity, un equipo empeñado en subir los escalones del fútbol dando zancadas. El conjunto que preside Salvador Martí, que esta temporada se ha mudado al Antonio Solana de la capital alicantina, mantiene la base del pasado curso, pero reforzada con un grupo de jugadores de superior categoría, como Benja, Borja Viguera, Pol Roigé o Kecocevic.

Para el equipo que dirige el argentino Gustavo Siviero no hay otro camino que pelear por el ascenso. Su inversión económica y los planes de futuro de los dirigentes, que no contemplan otra opción que no sea que el Intercity esté a corto plazo en el fútbol profesional, así lo exigen.

A través de este enlace pueden verse los partidos con los que arrancará la jornada.

Sigue los temas que te interesan