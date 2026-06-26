El SkyFest Benidorm se estrena con un macroconcierto gratis del pop en España: David Otero, Paula Koops y Bombai

Benidorm ya tiene en marcha su gran apuesta para las actuaciones musicales de gran formato y los monólogos de este verano, el SkyFest Benidorm. Este ciclo arranca este domingo con un macroconcierto gratis por el que pasarán David Otero, Paula Koops y Bombai, entre muchos otros.

Los40 Playa Pop empezará a las 18 horas como el primero de los 25 eventos programados hasta septiembre que tiene previsto este ciclo. Su responsable, Alex Fratini, celebra que "estamos muy ilusionados por el proyecto que ya es una realidad". Y valora "que el recinto está a la altura de lo que Benidorm merece: es una apuesta a largo plazo por la ciudad, no solo para este verano, sino para los próximos".

Y para demostrar esa apuesta, el Ayuntamiento ha acudido este viernes para comprobar cómo se ha adaptado la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. SkyFest Benidorm tiene dos escenarios, uno principal cubierto de gran formato, de 20 metros de ancho por 14 metros de fondo, y que se va a utilizar en eventos de hasta 25.000 personas.

El escenario secundario, de 14 metros de ancho, será para eventos de pequeño formato con hasta 5.000 espectadores. Para que el público no pierda detalle de las actuaciones, tienen un sistema de pantallas led de gran formato, con una central de 14 metros y otras laterales.

El recinto SkyFest Benidorm está preparado con zona de público general, VIP (El Mirador, Levante y Poniente), palcos exclusivos y primera fila para los seguidores más acérrimos. En cuanto a restauración, SkyFest ofrece más de cien metros lineales de barras distribuidos por el recinto para facilitar el servicio al público. En el área de restauración la propuesta gastronómica apuntan que está vinculada al entorno local y mediterráneo.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, asegura estar "maravillado" por la calidad y gusto del montaje. Y recalca que "a la vista está la gran transformación de este espacio deportivo en un gran recinto de eventos de gran formato, gestionado por una UTE conformada por empresarios locales, y montado pensando en ocasionar las menores molestias posibles para no alterar la movilidad de la ciudad".

En la puesta en marcha del recinto han participado más de 250 personas, con 40 tráileres de material, entre producción, montaje, sonido, iluminación, seguridad, barras, restauración, comunicación, proveedores y personal operativo.

Los 40 Playa Pop tendrá entrada gratuita para el público general. También hay una entrada especial Front Stage benéfica de 5 euros para quienes quieran acceder a una zona más cercana al escenario. Con esta entrada se colabora con entidades locales como Anémona Marina Baixa, Centro Doble Amor y la Comisión de Fiestas Mayores Patronales de Benidorm 2026.

La apertura de puertas del SkyFest será a las 18 horas, con diyéis locales R3der, Miguel Romá, Furylo y Aitor Belda desde el escenario secundario animando a los primeros visitantes. A partir de las 20:00 empezarán las actuaciones de David Otero, Bombai, Paula Koops, Adexe & Nau, Daniela Blasco, Malva, Denna, Kuve, Carlos Marco, Kenneth, Javi Crespo y Guille Toledano.