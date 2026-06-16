El Muelle Live suma nuevos artistas a su cartel en Alicante con Pablo López, Feid, M-Clan y más

El ciclo de conciertos El Muelle Live continúa reforzando su edición de 2026 con la incorporación de seis nuevos nombres que ampliarán la oferta musical en el Puerto de Alicante, consolidando un cartel que combina figuras destacadas y propuestas emergentes.

Entre las confirmaciones más relevantes se encuentran Pablo López, Feid, M-Clan, David Otero, Marlena y Hey Kid, quienes protagonizarán varias de las citas previstas en este espacio frente al Mediterráneo, convertido ya en un referente cultural al aire libre en la ciudad.

Uno de los momentos destacados llegará el 13 de septiembre con Pablo López, que presentará su gira “El Niño del Espacio”. El cantante malagueño interpretará en directo los temas de su nuevo trabajo junto a algunos de los éxitos más reconocidos de su carrera.

Por su parte, el 24 de julio será el turno de Feid, una de las figuras más influyentes de la música urbana actual. El artista colombiano aterriza con su Falxo Tour, un espectáculo que repasa los grandes hits que lo han llevado a posicionarse a nivel internacional.

El 27 de agosto, dentro del ciclo Atardeceres del Muelle, tendrá lugar una noche dedicada al pop nacional con David Otero, Marlena y Hey Kid. Tres propuestas que representan distintas etapas y estilos de la música española compartirán escenario en una velada pensada para todos los públicos.

David Otero presentará su último proyecto, “Inteligencia Natural”, mientras que Marlena llegará con su gira “Pies sin Plomo”. Hey Kid, por su parte, continúa consolidando su crecimiento con “A Nuevos Lugares Juntos Otra Vez”.

Otra de las incorporaciones destacadas es M-Clan, que actuará el 25 de septiembre celebrando su 30 aniversario. La banda ofrecerá un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos del rock español, en un concierto que promete ser uno de los más especiales de la temporada.

El Muelle Live se consolida así como uno de los espacios clave para la música en directo en Alicante, gracias a su ubicación junto al mar y a una propuesta que combina conciertos, ocio y gastronomía. En este sentido, El Muelle Box complementa la experiencia con una variada oferta culinaria.

Con estas nuevas incorporaciones, el ciclo continúa ampliando una programación diversa que reúne artistas de distintos géneros y generaciones.

Las entradas y toda la información actualizada están disponibles en la web oficial: www.elmuellelive.com

La agenda completa incluye, entre otros, a artistas como Rosario, Pablo Alborán, Luz Casal, Vanesa Martín, Raphael, Loquillo o Fontaines D.C., configurando una temporada amplia y variada.