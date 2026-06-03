Ausiàs Parejo, el prodigio de la guitarra que arrasa en Japón: "La primera vez que fui tenía 10 años y viajé solo"

A sus 20 años, Ausiàs Parejo ya no es solo una promesa, sino una realidad consolidada en la música clásica internacional. Con un palmarés que incluye 40 primeros premios, el joven de Castelló de Rugat ha regresado recientemente de una intensa gira por Japón que ha marcado un antes y un después en su trayectoria profesional.

La gira de diciembre de 2025, organizada por la Federación Japonesa de Guitarra, llevó al intérprete a ofrecer nueve recitales en distintos puntos del archipiélago asiático. Para Parejo, esta experiencia ha sido fundamental: "Tener una gira tan importante por Japón me llena de orgullo y me motiva muchísimo para poder ofrecer un producto que considero de buena calidad", explica el músico a EL ESPAÑOL.

Uno de los aspectos que más destaca el guitarrista es la conexión con la audiencia nipona. "Es un público maravilloso que siempre trata muy bien a los artistas", afirma Ausiàs, quien destaca que, pese a la contención cultural, "aprecian mucho cuando una cosa les gusta de verdad, se forman muchas colas de gente que quiere ir a felicitarte y agradecerte, es increíble".

Ausiàs no es un extraño en tierras asiáticas; de hecho, esta ha sido su cuarta visita al país. "La primera vez que fui tenía 10 años y me fui solo", recuerda. Para estrechar lazos con su audiencia, el joven incluso aprendió algunos detalles de etiqueta local: "En los conciertos soltaba un par de frases en japonés que me había aprendido para dar las gracias; siempre está bien acercarse un poco a su cultura".

En cuanto al repertorio, Parejo apostó por llevar sus raíces valencianas al otro lado del mundo, interpretando piezas de Manuel Palau y Rafael Rodríguez Albert. "Es como llevar una pequeña parte de mi sentimiento y compartir tus raíces, dando a conocer no solo cómo tocas, sino cómo eres tú", reflexiona sobre la elección de estas obras, muchas veces injustamente olvidadas.

Su vocación, no obstante, nació mucho antes de los grandes escenarios. Ausiàs recuerda que comenzó a tocar a los cuatro años, influenciado por su padre, el también guitarrista Rubén Parejo. "Me quedaba impactado por sus actuaciones y le pedí que me enseñara: tenía cuatro años y una guitarra más grande que yo", rememora con una sonrisa.

Tras dos décadas de vida y quince años con el instrumento, el valenciano se muestra convencido de su camino. "Tengo la sensación de que tomé la decisión correcta en aquel momento, mi personalidad encaja muy bien con la guitarra, me encanta y disfruto siempre mucho".

Sin embargo, el guitarrista no es ajeno a la dureza de la industria. "El mundo de la música clásica profesionalmente es complejo, tiene unas estructuras internas muy específicas", señala. Ausiàs distingue entre el camino de la docencia y el de la interpretación: "La interpretación en conciertos es lo más difícil para subsistir: para mantenernos debemos tener mucha actividad y hacer muchas giras".

Esta actividad frenética le ha llevado también a debutar recientemente en Rusia, donde actuó con la prestigiosa Filarmónica de San Petersburgo interpretando la Fantasía para un gentilhombre de Joaquín Rodrigo. Este éxito se suma a su nominación a los Latin Grammy por su disco Spanish and Latin American Music for Guitar, grabado con solo 16 años.

Actualmente, Ausiàs Parejo continúa su labor de difusión del patrimonio español con programas como su Homenaje a Manuel de Falla. Su propuesta combina la transcripción original de obras como El amor brujo con una madurez interpretativa que, según la crítica, lo sitúa como "una nueva estrella en el fascinante mundo de la guitarra".