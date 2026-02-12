Nebulossa regresa a Benidorm para presentar disco y reivindica "existir sin pedir permiso"

El dúo Nebulossa regresa a Benidorm, la ciudad que les ha lanzado internacionalmente, para presentar nuevo disco. Se llamará Virtuzorrismo y sigue apostando por mensajes atrevidos de reivindicación con los que proclaman que quieren "existir sin pedir permiso".

Arropados por centenares de seguidores del Benidorm Fest y de Eurovisión, Mary Bas y Mark Dasousa se sienten como en casa en una pequeña sala a pocos kilómetros de la suya real en el pueblo de Ondara. Esta fiesta les sirve para avanzar cuatro de las quince canciones que tendrá este trabajo y que los incondicionales elijan primer sencillo.

Cicatrices, Fantástica, Vogue y Dos locas son los pegadizos temas con los que quieren alcanzar de nuevo el éxito masivo que les dio Zorra en 2024. Con más de 46 millones de reproducciones en Spotify y 29 en YouTube, es su tema más escuchado con diferencia y los nuevos tienen mimbres para ello.

Como explica Mark Dasousa, quien también ejerce de productor y ha compuesto para otros artistas como en la última edición del Benidorm Fest a Sonia y Selena, la intención de la discográfica es elegir entre esas cuatro canciones cuál debería ser el primer sencillo. Y ahí es donde la respuesta de los benifans cuenta.

La primera de las canciones presentadas es Cicatrices y es Mary quien toma las riendas para dar unas pinceladas de cada una antes de la escucha de los fragmentos. De esta explica que frente a quienes quieren borrar estas marcas del cuerpo, hay que lucirlas y es que canta "todas estas cicatrices hablan de mí".

El público aplaude todos y cada uno de los adelantos con entusiasmo, una muestra de la sintonía conseguida con los seguidores desde que arrancaran como la apuesta más independiente de la tercera edición del Benidorm Fest.

Fantástica es la segunda presentada. En ella su estribillo actualiza la idea de "estoy en un buen momento" que tanto se valoró en Zorra con un "me siento tan fantástica" para transmitir el mensaje de que las quejas no llevan a ningún lado con un "no más dramas, quiero amor".

Vogue, quizás el tema con más gancho comercial, empieza con "dicen que pierdo aceite porque me siento diferente" para construir una oda al hedonismo de las pistas de baile noventeras y el baile gesticulando como si se fueran modelos.

Dos locas es el último de los temas que adelantan que dedica a su amiga Pepa y a su hija María "con la que empiezo a hacer locuras". "Las que siempre se equivocan cuando se trata de amor", canta en un tema también muy pensado para recordar que "yo solo quiero bailar".