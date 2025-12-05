Vuelve a Alicante el pianista Juan Floristán, ganador del Premio Arthur Rubinstein

La Sociedad de Conciertos de Alicante recibe de nuevo al pianista Juan Floristán, uno de los intérpretes más destacados de su generación, el próximo martes 9 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro Principal. El recital incluirá obras de Ravel en la primera parte y piezas de Schumann y Beethoven en la segunda.

En EL ESPAÑOL sorteamos 2 entradas dobles entre nuestros suscriptores para asistir gratuitamente a este concierto exclusivo.

Un pianista de talla internacional que lidera la nueva generación española

Con tan solo 31 años, Floristán es ya una figura consagrada en la escena internacional. Ganador del Primer Premio y del Premio del Público en el Concurso Arthur Rubinstein de Tel Aviv (2021), así como del Concurso de Piano de Santander “Paloma O’Shea” (2015) y del Concurso Steinway de Berlín (2015), el pianista sevillano ha actuado en salas emblemáticas como el Royal Albert Hall, el Wigmore Hall, la Tonhalle de Zúrich, la Filarmonía de San Petersburgo o el Teatro La Fenice de Venecia.

Su repertorio abarca más de treinta conciertos para piano y orquesta, con una versatilidad que va de Mozart a George Crumb. Ha colaborado con grandes formaciones internacionales —entre ellas la Orquesta Nacional de España, la BBC Philharmonic Orchestra o la Filarmónica de Israel— y bajo la dirección de maestros como Jesús López Cobos, Juanjo Mena, Josep Vicent o Lahav Shani.

Además de su destacada carrera como solista, Juan Floristán es un apasionado de la música de cámara. Forma parte del Trío VibrArt junto al violinista Miguel Colom y el violonchelista Fernando Arias, y ha trabajado con artistas y agrupaciones de prestigio como el Cuarteto Casals, Kian Soltani o Pablo Ferrández. Entre sus grabaciones más recientes sobresale el disco AlgoRitmo, acogido con entusiasmo por la crítica especializada.

Completa su perfil una sólida trayectoria docente: es profesor de piano en la Fundación Barenboim-Said de Sevilla y profesor de Ritmo Aplicado a la Interpretación en la escuela actoral La Colmena, también en la capital andaluza.

Con motivo de este esperado concierto, la Zona Ñ de EL ESPAÑOL sorteará dos entradas dobles entre sus suscriptores para disfrutar gratuitamente de esta cita con uno de los pianistas más brillantes del panorama europeo.