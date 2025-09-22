Rocanrola, el mayor festival de Hip Hop de España vuelve a Alicante apostando por el talento emergente

Del 9 al 11 de octubre, Alicante volverá a convertirse en la capital nacional del hip hop con la celebración de la cuarta edición del Festival Rocanrola, que reunirá a los grandes referentes del rap junto a nuevas voces emergentes en el Multiespacio Rabasa (Área 12).

El evento ha sido presentado oficialmente en el Museo de Aguas de Alicante este lunes, donde el Ayuntamiento y la Universidad de Alicante destacaron la importancia del festival como motor cultural, turístico y económico para la ciudad.

Ana Poquet, Jorge Villa, Virginia Carrión y Martín Sanz en la rueda de prensa en el Museo de Aguas este lunes.

En este sentido, durante el encuentro, la concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado el impacto económico que han tenido los festivales en la ciudad el pasado año, superando los 40 millones de euros y los más de 400.000 asistentes en distintos eventos musicales.

Cartel histórico

El festival reunirá durante tres días a nombres icónicos como Kase.O, Toteking, Nach, Sho-Hai, El Chojin y Morodo, junto a artistas que representan la nueva escena como Cruz Cafuné, Fernandocosta, Recycled J, Hoke, Juancho Marqués, Bejo, Dollar Selmouni o Hard GZ, entre muchos otros.

En total, más de 50 actuaciones distribuidas en tres escenarios principales y el Living Park, la zona urbana que da personalidad propia al festival.

Living Park

El Living Park volverá a ser uno de los espacios más dinámicos, abierto desde las 16:00 hasta las 22:00 horas, donde se mezclarán disciplinas artísticas y deportivas:

- Graffiti en directo con un mural de 20x2 metros creado por Albert Bonet y BubbleGum, además de un espacio libre de intervención artística.

- Rocanrola Skate & BMX Jam: 300 m² de rampas para las exhibiciones de riders y skaters de la Comunitat Valenciana.

- Basket 3x3 y freestyle con concursos y pruebas abiertas al público.

- Exhibiciones de baile urbano a cargo de Funkadelic Dance Studio, reconocidos en campeonatos nacionales y con bailarines que colaboran con artistas como Quevedo o Denom.

- Batalla de Promesas x Rocanrola, segunda edición de esta competición de freestyle que reunirá a 40 jóvenes talentos para hacerse con el título.

Nuevos talentos

La colaboración con la Universidad de Alicante se materializa a través del I Concurso de Rap de la Plataforma InteractUA, que permitirá a un estudiante rapero o rapera debutar en el Living Park.

Además, el certamen Rookies Rocanrola 2025 ha recibido más de 200 propuestas de artistas emergentes.

Diez de ellas ya se presentan al voto del público en redes sociales, y los tres más votados se sumarán al festival junto al ganador del concurso universitario.

El que destaque más en directo será premiado el próximo año con un puesto en el escenario principal.

Sostenibilidad

El festival mantiene su apuesta ambiental con cuatro surtidores de agua refrigerada en el recinto, que ofrecerá agua de manera gratuita e información sobre un consumo responsable.

Este año, se refuerza también la experiencia del público con lanzaderas nocturnas gratuitas, zona de acampada para 5.000 personas y parking vigilado para 1.000 vehículos.

En total, se espera la asistencia de más de 15.000 personas cada día, con un público que no solo procede de la provincia sino de toda España, consolidando el carácter internacional de Rocanrola.

Más allá de la música

El director del festival, Jorge Villar, subraya que Rocanrola es ya “el evento de hip hop más importante de España” y un reflejo de la vitalidad cultural de Alicante.

A su vez, Aguas de Alicante, el Ayuntamiento y la UA coinciden en señalar que estas alianzas suponen un modelo de colaboración público-privada que enriquece la oferta cultural, impulsa la economía local y fomenta el talento joven.

Últimas entradas

Los últimos abonos y entradas están a la venta en www.rocanrola.com, con previsión de agotar aforo antes del inicio.

Con un cartel de leyendas históricas y la fuerza de la nueva generación, Rocanrola 2025 promete ser una cita imprescindible para el rap y la cultura urbana en España.