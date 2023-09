El largo camino de unos niños de Alicante a Viena para intentar ser los mejores músicos del mundo

Los más de 2.300 kilómetros que separan Alicante de Viena representan también el largo camino que deben recorrer los músicos para ser reconocidos entre los mejores del mundo. Mariola y Bogdan son dos de los muy jóvenes intérpretes que lo han hecho de la mano de Fran Maestre en el Ensemble de la Mediterrània. En el Summa Cum Laude Festival que organiza la capital austríaca han logrado sus aplausos y el segundo premio.

"Este año ha sido una auténtica pasada", celebra el director en un verano en el que han tenido muchas citas como formación y él como invitado en otras orquestas. El próximo 9 de septiembre despiden en el Centro del Carmen en Valencia este exitoso ciclo con el se confirma el regreso a la añorada rutina que durante dos años ha trastocado la pandemia.

"Es un premio que sabe muy bien por el trabajo que han hecho los chicos, estoy súper orgulloso", destaca acompañado de Mariola y Bogdan en una cafetería. Con ellos y otros 73 intérpretes más ha conseguido el empate con la Joven del Pacífico en la categoría de orquestas sinfónicas. Un logro con que repiten la posición lograda el año pasado, pero en un año con mucha más competición ya que han entrado 26 formaciones.

Las restricciones en 2022 limitaron la participación a un tercio frente a las que han llegado este año desde Australia, Noruega o Taiwán. "Y volver a ver los sitios llenos, con un todo vendido en la sala en la que actuábamos", destaca.

Las restricciones de la pandemia golpearon también duramente este proyecto alicantino. Ahora son 75 músicos, pero el Ensemble nació con 16 cuando las limitaciones sanitarias impedían su crecimiento. "Se ha ido ampliando hasta volver a formar una orquesta y la previsión para el próximo año es que vamos a rozar el centenar de músicos que vamos a viajar", avanza.

Este ha sido el primer año en que ha viajado como intérprete Mariola, oboe, y Bogdan, violín. Así que pueden presumir de haber podido tocar en la Musikverein, una de las salas más famosas del mundo ya que es desde donde se retransmite el popular concierto de Año Nuevo.

"No me la esperaba así, creía que sería más sencilla", cuenta Mariola. A Bogdan es precisamente ese punto el que le sorprendió: "Me gustó mucho porque tenía muchos detalles y no era muy grande". Los ojos de niños pequeños con que ven la Musikverein se acompañan de las manos con que tocaron los instrumentos en la Conga del Fuego de Arturo Márquez y el himno de este encuentro La música es el lenguaje global.

"El del Musikverein me pareció un concierto normal aunque fuera diferente", asegura Mariola mientras que su compañero sí concede que, si bien "casi nunca me pongo nervioso en un concierto, ese día sí que tenía algo más". Y esta experiencia es la que valora Maestre.

"Si no tuviéramos este proyecto, que es único en España para entrar en una orquesta de jóvenes, lo harían en un superior, con 19 o 20 años", razona el director. "Y ellos entran con 9 o 10, así que ese miedo escénico no lo tienen". Aunque también admite, risueño, que otra cosa es verlos desde la tarima tragar saliva y buscar agua hasta que al final, cuando reciben los aplausos, todos se unen en un abrazo final.

El trabajo para el éxito

Conseguir este reconocimiento internacional no es fácil. Hay muchas horas detrás de ensayos y de insistir en las piezas del repertorio hasta que las dominen. Eso lo agradece Mariola, "al tocar las mismas canciones, me fui acostumbrando". Así lo han ido haciendo durante la temporada en poblaciones como Xaló, Aigües de Busot, Benimantell, Finestrat o en La Nucia.

Y antes de esas citas en los auditorios de las provincias, muchos ensayos cada fin de semana. "Uno ensayamos viento, otro madera… Hacemos seccionales", explica Maestre. sobre un trabajo previo que nunca es suficiente y en el que se tiene en cuenta la importancia del apoyo de contar con un sitio donde poder realizarlo.

Tras el éxito en Viena de este verano, espera contar con el apoyo de Elche y Alicante para mejorar con la deseada Ciudad de la Música. Mientras eso llega, Maestre agradece los apoyos para poder seguir acudiendo a citas mundiales como esta en la que "nos tratamos los músicos de verdad, los maestros nos involucramos y no hay envidias".

