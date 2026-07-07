Cigarreras adelanta los precios para las exposiciones y la previsión de ser el museo más visitado de la provincia de Alicante

Visita a la Casa de la Misericordia tras la recepción de las obras. Ayuntamiento de Alicante

El esperado Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras ya tiene el borrador de la ordenanza de precio público. Con él se avanzan los ingresos que esperan tener de las entradas, lo que situaría a la ciudad de Alicante como uno de los principales destinos culturales de España en cantidad de visitantes.

La Junta de Gobierno Local de Alicante ha aprobado este martes el paso administrativo que define el coste que tendrá acceder a una programación de primer nivel que incluye nombres como Modigliani, Chagall o Sorolla entre este 2026 y 2029.

El documento establece un precio general de 10 euros para los visitantes. No obstante, se han contemplado bonificaciones que reducen la entrada a 5 euros para jóvenes de entre 11 y 30 años, mayores de 65 años y familias numerosas.

La accesibilidad será una de las claves del nuevo espacio, situado en la reformada Casa de la Misericordia. Los menores de 11 años y las personas con discapacidad física o psíquica podrán entrar de forma gratuita.

El Ayuntamiento ha instituido un horario de gratuidad universal los martes por la tarde, concretamente de 17:00 a 20:00 horas. Esta medida busca acercar la cultura a toda la ciudadanía, aunque no incluirá los servicios adicionales de audioguía o visitas guiadas.

En cuanto a la gestión, se establece un modelo de colaboración público-privada. Mientras que la empresa concesionaria, Light Art Exhibitions, se encarga del comisariado y la gestión de las visitas guiadas y audioguías, el dinero recaudado por las entradas irá directamente al Ayuntamiento.

La venta de los tickets se centralizará a través de la web municipal y puntos habilitados por el consistorio. El objetivo es alcanzar unos ingresos previstos de 3.166.696 euros hasta el año 2029.

La exposición de los Guerreros de Xi'an en el Marq, la más vista en la ciudad de Alicante en este siglo, recibió entre marzo de 2023 y enero de 2024 a 280.682 visitantes. El MACA cerró 2025 batiendo su récord histórico con 106.706 visitantes. Las propuestas que pasen por Cigarreras se tendrán que mover en ese rango, teniendo en cuenta los diferentes precios que se ofrecen.

El Ayuntamiento destaca que este sistema de financiación busca dar sostenibilidad a un proyecto que ha requerido una inversión de 12 millones de euros en la rehabilitación del edificio a través del Plan EDUSI. A esto se suman los 3,7 millones de euros que el Ayuntamiento pagará a Light Art Exhibitions por el total del montaje y producción de las seis grandes muestras que se han anunciado.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado que este museo supondrá "un antes y un después para la vida cultural de Alicante". Con este cuadro de precios, la ciudad se prepara para la apertura a finales de año de un hito que revitalizará el eje Alicante Nuevo Centro.