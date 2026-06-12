El Mubag reivindica la grandeza de Antonio Gisbert con la exposición más ambiciosa de su historia

El director del Mubag Jorge Soler y el comisario Luis Alberto Pérez ante uno de los cuadros de Gisbert. M. H.

El Museo de Bellas Artes de Alicante (MUBAG) ha inaugurado este viernes una muestra sin precedentes dedicada a Antonio Gisbert, una de las figuras cumbre del siglo XIX español. La exposición, que reúne cerca de un centenar de obras, representa un hito en la investigación y recuperación del patrimonio artístico de la provincia.

El director del Consorci de Museos de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha destacado la magnitud del proyecto, señalando que el presupuesto de la muestra asciende a 250.000 euros. "Es la exposición más cara que ha programado el Consorcio de Museos en una clara apuesta por la recuperación histórica de un ilustre alcoyano", ha afirmado.

Bugeda ha subrayado que esta propuesta no es una simple exhibición, sino el resultado de años de trabajo científico. "Las exposiciones no pueden ser colgar cuadros; son fruto de la investigación, en este caso, una tesis doctoral", ha explicado. Y ha remarcado la importancia de difundir las grandes trayectorias de los artistas de la Comunitat Valenciana.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha calificado la jornada como "un día de alegría" para la provincia. "Tenemos que trabajar porque Alicante sea referente", ha manifestado, agradeciendo la colaboración entre la Diputación, el Consorci y la Generalitat para sacar a la luz el talento local.

Navarro ha puesto en valor la calidad de las piezas reunidas, muchas de ellas inéditas o procedentes de coleccionistas privados. "No sería posible sin la implicación personal del comisario con todas las instituciones, para que tengamos cuadros tan importantes del Museo del Prado o de particulares que han cedido sus piezas", ha señalado.

El director del Mubag, Jorge Soler, ha descrito la muestra como "una exposición única representante de un esfuerzo considerable". Ha destacado la profesionalidad del equipo y el diseño del montaje, que ocupa toda la segunda planta y se extiende a la primera como parte de la colección permanente.

Soler ha recordado la relevancia histórica del pintor, quien llegó a ser director del Museo del Prado y un referente del liberalismo. "Gisbert alcanzó en vida la gloria y pudo vivir de su cultura", ha apuntado, mencionando piezas clave como el retrato de Francisco Fernández Golfín, que ha vuelto a Alicante para esta ocasión.

El comisario de la exposición, Luis Alberto Pérez Velarde, se ha mostrado visiblemente emocionado al ver culminado lo que ha definido como "un sueño cumplido". "Me gustaría decir a ese niño que venía a estudiar a la biblioteca antes de ir a la playa, que 20 años más tarde sería una exposición", ha relatado sobre su vínculo con el museo.

Pérez Velarde ha detallado que la exhibición permite comprender todo el legado de Gisbert, desde su etapa formativa hasta su pintura galante de París. "La colección al 50 % tiene que ver con colecciones privadas que tan amablemente se han prestado con generosidad", ha agradecido. Y ahí ha destacado la recuperación de cuadros que habitualmente están en despachos o bibliotecas.

Entre las joyas de la muestra se encuentran obras como La resurrección de Lázaro o La muerte de don Carlos, piezas que, según el comisario, "gracias a este tipo de iniciativas se pueden ver otra vez a la luz". La exposición también rinde un "digno homenaje al dibujo", mostrando la maestría de la línea de Gisbert.

La muestra permanecerá abierta en el MUBAG hasta el 25 de octubre. Tras su paso por Alicante, la exposición iniciará un itinerario que la llevará primero a Alcoy y posteriormente al Museo de Bellas Artes de Valencia.