El 'tesoro' oculto de Hugo Pratt en Alicante: acuarelas de Córdoba y un documental inédito en España

Una de las ilustraciones expuestas en Alicante de Hugo Pratt que sitúa a su famoso Corto Maltés en Córdoba. M. H.

La exposición La balada de Hugo Pratt ha logrado cautivar al público alicantino, tanto que su estancia en el Espacio Séneca se ha prorrogado hasta el próximo 7 de junio. Paco Linares, comisario de la muestra, define este proyecto como “la culminación de mucho tiempo de trabajo y de mucho esfuerzo” para difundir el legado del creador de Corto Maltés.

Uno de los grandes atractivos de la exhibición es un conjunto de piezas que nunca antes se habían mostrado de forma íntegra en el país. “Este conjunto de 12 obras gráficas originales nunca se han visto en su conjunto en España”, explica Linares, detallando que se trata de un encargo del Ayuntamiento de Córdoba de 1989.

En estas acuarelas, Pratt retrata a un Corto Maltés adulto que regresa a la ciudad andaluza de su infancia. Según el comisario, la serie es “un paseo por la ciudad andaluza en el que recorre esos lugares en los que tanto disfrutó y se formó como un futuro marino aventurero”.

Junto a este tesoro gráfico, la muestra ofrece una joya audiovisual: un documental rodado hace una década por el experto francés Thierry Thomas. “Es una pieza muy importante que nunca se ha proyectado en España hasta ahora”, destaca Linares.

El documental permite ver a “Hugo Pratt dibujando con amigos, con familia, sus años venecianos e imágenes inéditas”, aportando una visión íntima del autor que el público español no había podido disfrutar hasta el momento.

Linares subraya que la exposición es un "canto coral" que recorre toda la trayectoria del reconocido autor. El viaje comienza en su etapa argentina de los años 50, donde Pratt “se formó como uno de los mejores dibujantes que ha dado la historia del cómic”, colaborando con figuras como Héctor Germán Oesterheld.

La muestra pone especial énfasis en la evolución del grafismo de Pratt hacia la simplicidad. “Él sueña con llegar a contarlo todo con una sola línea. Lo que buscaba conforme va evolucionando su arte es la síntesis”, afirma el comisario sobre la madurez del autor.

Esta búsqueda de la esencia no estuvo exenta de polémica en su época. “La gente en los años 80 le criticaba como si él no quisiese trabajar precisamente porque tendía a esa síntesis”, recuerda Linares. Sin embargo, Pratt defendía que, tras dominar todos los estilos, su interés residía en el mundo interior y en que “el mito ganase la partida”.

El carácter didáctico de la exposición es fundamental para Linares. Por ello, se han incluido numerosos textos que explican su técnica. “Esos pensamientos suyos son textos que se regalan de alguna forma al espectador y que agradece”, comenta, permitiendo entender la poesía que subyace en sus guiones y acuarelas.

La faceta ideológica de Pratt también se explora a través de sus personajes. Linares destaca cómo el autor se adelantó a su tiempo con una visión moderna y humanista. En obras como Sargento Kirk, Pratt “nos está dando una visión muy clara que contradice la visión tradicional del blanco bueno e indio malo”, apelando a la reflexión del lector.

A pesar de ser hijo de un militar de la Italia fascista, Pratt utilizó su obra para retratar la dureza de los conflictos desde el pacifismo. En Ernie Pike, el autor muestra “el horror de la guerra y la tragedia de la guerra... retratando su crudeza”.

Otro pilar de la muestra es el universo femenino. Pratt rompió moldes creando “mujeres potentes, carismáticas que en muchas ocasiones asumían las riendas de la aventura”. Según el comisario, estas heroínas a menudo “dejaban incluso al propio Corto Maltés en un rol secundario”.

El atractivo pirata

Sobre el célebre marino, Linares ofrece una definición compleja. Aunque se le pueda ver como un “pirata sanguinario”, la maestría de Pratt reside en “dotarlo de toda una personalidad y dejar que el propio lector viaje con él en una serie de debates intelectuales”, logrando una empatía única.

Tras su estreno en Alicante, la exposición tiene previsto un carácter itinerante. “Posiblemente se podrá ver por toda la geografía española en lo que viene del próximo año y el siguiente”, concluye Paco Linares.