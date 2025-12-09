Esta es la exposición más bonita que verás esta Navidad en Alicante: perfecta para niños

La ciudad de Alicante homenajea a uno de los creadores de cuentos infantiles más famosos de la historia con una exposición inmersiva para los más pequeños. Espacio Séneca presenta en Viaje al reino de las nieves un recorrido por una de las historias más populares de Hans Christian Andersen para que la disfruten en familia hasta el 7 de enero.

Juan Aracil, del estudio Ingrávito de Ibi, valora "unas ilustraciones muy potentes" que creó el francés Aliocha Governeur para La reina de las nieves (Edelvives). "Es como en la cocina, si tienes buen material, va a salir buen producto", compara para EL ESPAÑOL en el estreno de la muestra.

Los altos techos de la que fuera antigua estación de autobuses facilitan la transformación en el palacio invernal con estrellas colgando, una prueba para Aracil de que ha sido "muy interesante" montar las diferentes escenas que han seleccionado, con una gran amplitud de espacio para montarlas.

La bienvenida a la exposición la dan, como en el cuento, con un espectacular puente de rosas que sitúa al público en el escenario de partida, las casas de los niños protagonistas. Es la parte cálida de la exposición en la que se anticipa el viaje que realizará la pequeña para ayudar a su vecino, secuestrado por la reina.

El cuento de Andersen, popularizado en la versión libre de Disney Frozen. El reino de hielo, habla de la importancia de mantener los sentimientos frente a los pensamientos más fríos. Un mensaje que el periodista Daniel Terol se encarga de contar en textos pensados para niños en los que se compara el abuso de las pantallas con la falta de empatía.

El contraste entre el calor de los sentimientos y la frialdad en el trato la reflejan desde Ingrávito en el uso de telas en las que imprimen en muy gran formato las flores de la primera parte del cuento para dar paso a las zonas de reflectantes que simulan espejos. En estas simulaciones de espejos muestran cómo nuestra mirada cambia según el color del cristal.

El diseñador destaca que "dentro del estudio trabajamos con materiales que sean reutilizables, que siempre tengan una segunda vida". Un objetivo que se marcan para proponer "que tengan una segunda vida porque muchas veces cuando se generan exposiciones siempre son temporales y pensamos que solo van a tener un único uso".

Juan Aracil y Amparo Bernabeu, de Ingrávito, en el trono que han creado para la muestra de Espacio Séneca. M. H.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.