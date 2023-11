Así es la "histórica" exposición de Dalí en Alicante

La obra de Salvador Dalí ya ha llegado a la ciudad de Alicante para ofrecer una nueva mirada sobre su amplia visión artística con piezas que se han podido ver en pocas ocasiones. Las 230 obras que ha presentado la Diputación se podrán ver en el Museo de Bellas Artes Mubag hasta el 5 de mayo.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha inaugurado Dalí-Metamorfosis y ha valorado que la nueva propuesta reúne por primera vez en Alicante una "excepcional selección de la prolífica producción de uno de los máximos referentes del surrealismo en el mundo". Además, como ha puntualizado Pérez a través de un comunicado, "el estudiado diseño expositivo de la muestra nos acerca a la semblanza de este singular artista, facilitando la comprensión y, por tanto, contribuyendo a incrementar la admiración que ya de por sí despierta su obra".

Toni Pérez ha hecho hincapié en que se trata de una ocasión única para la provincia y ha agradecido "la alianza establecida entre la Diputación, a través del MUBAG, y distintas instituciones, centros culturales y propietarios de colecciones privadas que han prestado obra para materializar este proyecto y mostrarnos el virtuosismo y la multidisciplinariedad de Dalí". El presidente ha recordado que esta propuesta coincidirá con la celebración del Centenario del Primer Manifiesto Surrealista de 1924, cuyos actos conmemorativos se llevarán a cabo el año que viene.

[El surrealismo de Dalí llega a Alicante con más de 230 obras originales en el MUBAG]

La muestra incluye una serie de fotografías de 1973 como nexo con la provincia. En ellas aparece el pintor de Cadaqués con la periodista afincada en Alicante, Pirula Arderius, quien le entrevistó para el diario Información.

Vista de la sala del Mubag que alberga la obra de Dalí.

La Belleza oculta es el título de la primera de las cuatro secciones que componen la exposición e incluye los óleos Madonna con Rosa Mística y Las pirámides de Guiza. Le sigue Dalí inédito. Los dibujos de la Abadía de Montserrat integrada por un conjunto de 25 dibujos donados al monasterio catalán por Josefina Cusí, hija del tío y protector del pintor, Joaquim Cusí.

En este apartado se podrán ver obras como Estudio para figuras acostadas en la arena o Estudio para composición cubista, así como el famoso Retrato del padre del artista, junto a otro de sus dibujos más conocidos, el Retrato de María Carbona, procedente de la donación Josep Sala i Ardiz.

La estrecha relación del artista con la literatura queda reflejada en la tercera sección a partir de la novela Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll con obras como grabados para La Divina Comedia de Dante Alighieri y Los amores de Casandra de Pierre de Ronsard o las inspiradas en El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla. Por último, el apartado La moda y el arte efímero ofrecerá una visión del interés del artista por esta disciplina que se manifiesta en numerosas obras, especialmente en el óleo sobre lienzo sin título en el que Dalí echa una mirada a la portada de la revista americana Vogue, creado en 1943.

El Mubag ha preparado un gran montaje para exhibir la obra de Dalí en Alicante.

El evento ha contado también con la presencia del diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, la diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, el director del MUBAG, Jorge Soler, y el comisario de la exposición, Óscar Carrascosa, así como la vicerrectora de Cultura de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Asunción Amorós, y la directora de la Fundación Fran Daurel, Adelín Torres, entre otros.

Durante su intervención, Jorge Soler ha explicado la complejidad del montaje, que ha precisado de meses de intensos preparativos, y "ha sido un reto que hemos llevado a cabo con muchísima ilusión para mostrar una selección que incluye obras que han sido expuestas en contadas ocasiones".

[Los guerreros de Xi'an siguen implacables aplastando récords en Alicante]

Como ha recordado Soler Dalí. Metamorfosis ha sido posible gracias a la implicación de un gran equipo profesional y a la cesión temporal de obras por parte de centros como la Fundación María José Jove- el Museo de Montserrat -la Abadía de Montserrat cumplirá mil años en 2024- o la Fundación Amyc-Fran Daurel, entre otros. Además, ha sido fundamental la colaboración del Museum of the City of New York, la British Library o la Fundación Archivo Manuel de Falla.

Sigue los temas que te interesan