La película infantil El mago de Oz inspira la puesta en escena con la que la diseñadora Sara Navarro cumple un sueño: mostrar su colección de arte junto a los zapatos que se inspiraron en piezas de Tàpies o Chillida. El Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante recibe esta exposición con la que vuelve a su tierra.

"Compré mi primera obra a los 17 años y desde entonces no he parado", cuenta emocionada al presentar la muestra a amigos y familiares. "Viendo todos estos diseños se podría comprender por qué destacaban en un momento del ambiente internacional de la moda y que en tan solo tres años estuvieran en 38 países, en una época en la que no había redes sociales ni Internet", razona.

Y la razón de ese éxito profesional con el que empujó a su empresa familiar de Elda cree que está en el arte. "Es un lenguaje universal", afirma. Y eso es lo que relaciona con sus trabajos: "Estos zapatos dialogan en un lenguaje de emociones que superan las modas y tendencias, dándole una atemporalidad y una cierta vida propia."

Montar esta exposición es también un hito para el Mubag. Su director, Jorge Soler, reconoce que ha sido un reto porque se han combinado alturas, especialidades "y ha conjuntado el arte contemporáneo con este edificio del siglo XVIII". Con ella espera "atraer al público de una manera distinta con instalaciones de vanguardia, un aire fresco para lo que es el Mubag".

El centro reúne en El arte como inspiración obras de Jaume Plensa, Equipo Crónica, Antoni Tápies, Eduardo Chillida o Joan Miró. Y, de forma especial, señalan dos instalaciones inéditas, las de Pamen Pereira y Fuencisla Francés.

