Huelga, tribunales y EBAU: la justicia avala los servicios mínimos en plena batalla educativa tras el inicio de la huelga indefinida

La huelga indefinida ya está aquí y entre manifestaciones llega una respuesta del tribunal que echa todavía más leña al fuego de las reivindicaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha rechazado suspender los servicios mínimos fijados por la Generalitat para la huelga indefinida en la educación pública no universitaria, que ha comenzado este lunes.

La Sala no aprecia una “evidente falta de motivación” ni una “notoria o evidente falta de proporcionalidad” en la resolución recurrida, y subraya el peso del interés general ligado al derecho a la educación.

En especial, los magistrados ponen el foco en el alumnado de segundo de Bachillerato, al que sitúan en una posición singular por la cercanía de la EBAU y por la necesidad de que afronte esa prueba sin “incertidumbres” ni “zozobras”.

En esa ponderación entre el derecho de huelga y el derecho a la educación, el tribunal da prioridad a este último en el tramo más sensible del curso.

Un conflicto que venía de lejos

La resolución judicial llega en plena escalada de un conflicto que los sindicatos venían alimentando desde hace meses ante la falta de avances en la negociación con la Conselleria. CSIF, el sindicato de funcionarios, que se sumó a la huelga indefinida tras consultar a sus bases, había llevado a los tribunales los servicios mínimos al considerarlos “abusivos”, especialmente en el caso de segundo de Bachillerato.

Según explica el representante sindical CSFI, Miguel Sala en una conversación con El Español, el sindicato entiende que la imposición de un 100% de servicios mínimos en ese curso vacía de contenido el derecho a la huelga, porque obliga al profesorado a acudir para tareas ligadas a evaluación, juntas y firma de actas.

El dirigente sindical defiende que no se trata solo de una protesta salarial, sino de una respuesta a una "situación acumulada de deterioro en las condiciones laborales y en la propia educación pública":

Las quejas del profesorado

Sala enmarca el paro en un malestar mucho más amplio como es el de la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la burocracia, la falta de refuerzos y el deterioro de las infraestructuras, con centros que —según relata— arrastran problemas estructurales desde hace años. >Concretamente, cita casos como los del Palmerar o la Cañada del Fenollar, donde habla de barracones, filtraciones e inundaciones recurrentes.

El sindicalista sostiene además que la huelga estaba teniendo un seguimiento muy alto y que en muchos centros solo habían acudido los servicios mínimos, con actividades de mera custodia del alumnado o tareas alternativas, pero sin normalidad lectiva.

También insiste en que la negociación con la Generalitat seguía prácticamente bloqueada, con una oferta insuficiente para los sindicatos y sin una respuesta concreta a sus principales reivindicaciones.

Qué dice el auto

El TSJCV, sin entrar todavía en el fondo del recurso, considera que la resolución de la Generalitat está suficientemente fundamentada y no aprecia defectos “ostensibles” en la motivación ni desproporción clara en los porcentajes fijados.

El tribunal recuerda que en los servicios públicos la huelga implica inevitablemente molestias para los usuarios, pero añade que ese derecho encuentra límites cuando entra en colisión con otros derechos fundamentales.

La Sala incide en el “obvio interés general del funcionamiento del servicio público educativo” y en la especial protección del derecho a la educación recogido en la Constitución. En esa lógica, el tribunal concluye que el interés de los alumnos de segundo de Bachillerato es preponderante en este momento del calendario académico.

Mientras tanto, el profesorado sigue en huelga indefinida hasta nuevo aviso.