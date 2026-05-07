Educación envía una carta a las familias y acusa a los profesores de secuestro: "Ningún alumno puede ser rehén"

Concentración de sindicatos antes de la celebración de la Mesa Sectorial de Educación. EP

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha movilizado todos sus recursos ante la convocatoria de huelga general indefinida que comenzará el próximo 11 de mayo. En una carta remitida directamente a los hogares, la consellera María del Carmen Ortí Ferre ha asegurado que la prioridad es garantizar que los estudiantes "no sean rehenes de un conflicto sindical".

La consellera Ortí ha sido tajante al afirmar que "la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable". En su misiva, recalca que no se permitirá que los estudiantes vean dificultado su acceso a la universidad "por un conflicto que no han generado".

Para asegurar este derecho, Generalitat obliga a los servicios mínimos que consideran "actos imprescindibles" como son los procesos de evaluación final, calificación y firma de actas. También se garantiza la tramitación de toda la documentación necesaria para que el alumnado pueda concurrir a la EBAU en condiciones de igualdad.

¿Cuáles son los servicios mínimos que marcan por etapas educativas? La resolución detalla una escala de personal docente para asegurar la atención del alumnado mientras dure la huelga. En Infantil y Primaria se requiere un profesor por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.

En Secundaria, Bachillerato y FP la presencia será de un profesor por etapa, con un mínimo de uno por cada diez unidades. En los Centros de Educación Especial se han fijado dos educadores por cada cinco unidades para proteger la "seguridad e integridad física" del alumnado con necesidades especiales.

En Educación Infantil, la de 0 a 3 años, el servicio contará con dos o tres técnicos dependiendo del número de unidades del centro.

El secretario autonómico de Educación, el ilicitano Daniel McEvoy, ha firmado la resolución que establece la presencia obligatoria de un responsable del equipo directivo en todos los centros frente a la huelga, impulsada por sindicatos como STEPV-IV, FECCOO-PV y UGT entre otros.

En su comunicación a las familias, Ortí Ferre ha reivindicado la inversión de 8.000 millones de euros anuales en el sistema educativo. Según la Generalitat, desde el inicio del curso 2023-2024 la plantilla ha aumentado en 8.000 profesores, alcanzando los 78.000 docentes, "la plantilla más numerosa de la historia".

El Consell destaca también la ejecución de 160 millones de euros en 2025 a través del Plan Edificant para modernizar centros. En materia de convivencia, la consellera asegura que los nuevos protocolos contra el ciberacoso "han reducido un 60 % los casos en los colegios".

La administración autonómica insiste en que, pese a no haber alcanzado un acuerdo con las organizaciones sindicales el pasado 5 de mayo , mantienen su voluntad de negociar de manera "leal y transparente". Sin embargo, reiteran que el cierre de los centros en día laborable limita la libertad de las familias para asistir al trabajo.

"Gobernar es también proteger a quienes no pueden protegerse solos", concluye la consellera, reafirmando que la Generalitat "estará siempre del lado de vuestros hijos e hijas".