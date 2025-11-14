Las mujeres de Alicante quieren ser ingenieras pero siguen representando solo un 28%: "El cambio llega, pero lento"

Alumnas de secundaria en un taller de ingeniería organizado por la Universidad de Alicante.

María Francisca Gómez-Rico, coordinadora académica de Cultura e Igualdad en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (UA) y profesora en el grado de Ingeniería Biomédica, habla del Observatorio STEM Girls con la serenidad de quien lleva años observando la evolución de las vocaciones científicas femeninas.

La iniciativa, impulsada desde la UA, busca analizar de forma sistemática la participación de las mujeres en las titulaciones de ingeniería y arquitectura, así como evaluar el efecto de las acciones dirigidas a fomentar su presencia en estos ámbitos.

"El Observatorio forma parte de un proyecto más amplio que surge a partir de actividades con alumnas de secundaria en la provincia de Alicante", explica Gómez-Rico.

"Queríamos medir el impacto real de esas iniciativas y comprobar si se estaban produciendo cambios efectivos en la matriculación de mujeres en áreas STEM", asegura.

Proyecto conjunto

El Observatorio se enmarca dentro del proyecto europeo STEM Girls: Path to Success in Engineering, financiado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+ con un presupuesto de 400.000 euros.

Coordinado por la Universidad de Alicante, el proyecto reúne a universidades, centros educativos y entidades de Noruega, Lituania, Italia y España con el objetivo de fomentar el interés de las alumnas de secundaria por las disciplinas científicas y tecnológicas.

Además de crear el Observatorio, se llevarán a cabo talleres prácticos, programas de mentoría con ingenieras, formación para profesorado y familias, y el desarrollo de materiales con referentes femeninos en ciencia y tecnología.

Actualmente, los datos en la Universidad de Alicante reflejan que alrededor del 28% del alumnado matriculado en titulaciones técnicas son mujeres.

Si se analizan solo las nuevas matriculaciones, la cifra asciende hasta un 31%, lo que sugiere una evolución positiva, aunque todavía lenta.

"Las cifras son mejores en Arquitectura o Ingeniería Biomédica, donde hay cerca del 50% de mujeres, pero en otras titulaciones, como Ingeniería Informática, el porcentaje desciende hasta el 16%", señala Gómez-Rico.

"Curiosamente, cuando la carrera no llevaba la palabra ‘ingeniería’ en el nombre, la presencia femenina era mayor", apunta.

Para la profesora, esto demuestra que las percepciones y el lenguaje continúan influyendo en la elección de estudios. "Las ingenierías con una dimensión social o creativa resultan más atractivas para las chicas", apunta. "En general, buscan carreras donde la aplicación práctica y el impacto en la sociedad sean visibles".

El Observatorio STEM Girls forma parte de un consorcio europeo que agrupa a universidades e instituciones de España, Noruega, Lituania e Italia.

Su objetivo es comparar datos y estrategias, además de realizar talleres dirigidos a estudiantes, profesorado y familias. "Queremos implicar a todos los agentes educativos", afirma Gómez-Rico. "A veces, la falta de información o de referentes positivos hace que se descarte una ingeniería sin conocer realmente en qué consiste".

Buscar la igualdad

El propósito final del Observatorio no es establecer cuotas, sino garantizar que las mujeres decidan con libertad y cuenten con el mismo apoyo y visibilidad que los hombres.

"El objetivo ideal sería alcanzar al menos un 40% de alumnas, pero, sobre todo, lograr una igualdad real", explica. "Las ingenierías son áreas creativas que buscan resolver problemas de la sociedad, y es fundamental que en ese proceso estén representadas tanto las miradas masculinas como femeninas".

Un ejemplo que la propia Gómez-Rico menciona con frecuencia es el diseño del cinturón de seguridad, tradicionalmente probado con modelos basados en cuerpos masculinos.

"Si desde el principio se hubieran tenido en cuenta las diferencias físicas de las mujeres, habría menos lesiones no previstas", subraya. "Contar con ambos enfoques mejora los resultados, y eso es justamente lo que queremos trasladar también a la ingeniería".

El Observatorio STEM Girls continúa así su labor de análisis y sensibilización, combinando datos, innovación educativa y compromiso institucional para construir un futuro más equilibrado en el ámbito científico y tecnológico.