Alicante y Elche suspenden las clases para este martes por el apagón eléctrico

La vuelta a las clases en los colegios de Elche tendrá que esperar un día más. El alcalde Pablo Ruz anuncia en la noche del lunes que se decide la suspensión de la jornada lectiva para el martes 29 de abril. Una medida que también ha tomado el Ayuntamiento de Alicante, donde este lunes ya han recibido a los alumnos tras las vacaciones de Pascua.

En un vídeo grabado a las 21:20 horas Ruz se dirige a la población para destacar que el Centro de Coordinación Operativa Local está aún reunido y que se han "tomado algunas decisiones muy importantes".

El alcalde destaca que "la más fundamental, mañana no va a haber clases en Elche". Y lo hace "por una razón muy sencilla, no tenemos tiempo, no hay tiempo, las familias no tienen tiempo para preparar la jornada de mañana después de un período de vacaciones y después de un día como el de hoy, día de San Vicente, día festivo".

En el caso de Alicante la noticia se ha compartido a través de las redes sociales pasadas las diez de la noche. En su aviso, el equipo de Gobierno municipal destaca que la decisión de la suspensión se toma "no estando garantizado aún el 100 % del suministro".

Y ahí Alicante introduce un matiz muy importante. Pese a que las clases están suspendidas, los colegios públicos estarán abiertos "sin actividad lectiva para garantizar la atención de los alumnos que lo necesiten".

Las vacaciones escolares de Pascua en la ciudad de Elche, y en otras de la Comunitat Valenciana, se extendían hasta este lunes 28 de abril, precisamente por la celebración del santo mencionado. La previsión, por tanto, era que el martes 29 las clases volvieran a recibir a los aproximadamente 36 000 alumnos que están matriculados en los diferentes centros.

Ruz concede que se trata de un día "complicado" y que "hasta dentro de horas no va a haber alumbrado público restablecido". Por eso deja un mensaje claro: "La petición que hacemos desde el Ayuntamiento es muy clara, no salgan a la calle, quédense en casa".

El alcalde recuerda en esta intervención que "la policía local está cumpliendo con su deber, está garantizando la seguridad y la normalidad de las calles". Pero, como prosigue, "tenemos todos que hacer un esfuerzo extra".

El decreto de Alcaldía, lanzado poco después, detalla que la suspensión de clases será en los centros de enseñanza de educación infantil, primaria y secundaria públicos, concertados y privados, EPAs, Conservatorio de Música, Escuela Oficial de Idiomas de este municipio y el Centro Asociado UNED-Elche.

A eso añade que el Cecopal decide también suspender la actividad orientada al público en las instalaciones deportivas municipales.

