Las jornadas de Unicómic de la UA dedican su portada 25 (años) al mítico número 200 de Los Vengadores

Las Jornadas Unicómic de la Universidad de Alicante (UA) cumplen 25 años "convertidas en un referente nacional en esta materia al combinar la parte académica, vinculada a la universidad, con la presentación de obras y encuentros con autores españoles e internacionales", asegura la UA en comunicado este lunes.

Las XXV jornadas Unicómic comienzan este año especial de aniversario el próximo jueves 23 de marzo, a las 10 horas en la Facultad de Educación de la UA, y continuarán durante dos jornadas más, el viernes 24 y sábado 25 en la Sede Ciudad de Alicante.

Las jornadas servirán de marco de presentación e inicio del programa especial por el 25 Aniversario diseñado por los organizadores, quienes adelantan que “incluirá la presentación del nuevo logo de Unicómic y el logo 25 aniversario, un curso de verano sobre cómic, publicaciones y un congreso internacional, además de otras actividades organizadas por el Aula del Cómic de la UA.

Unicómic dará comienzo el jueves 23 con una jornada que desarrollará la parte más académica del programa: la inauguración y la presentación de los trabajos de Working Groups y Management Committee del proyecto Europeo iCOn-MICS (COST Action 19119), del que Unicómic forma parte.

El viernes 24 por la mañana se celebrarán dos seminarios y una sesión monográfica: Seminario de investigación académica (I): Investigation on Comics and Graphic Novels in the Iberian Cultural Area (iCOn-MICs, COST Action 19119); Seminario "Còmic i educació lectora i literària", por el grupo de investigación Educació Literària, Lingüística, Cultura i Societat (ELCiS); y la sesión monográfica “Cine y cómic: artes que se relacionan más allá de las adaptaciones”.

Por la tarde, tendrá lugar la presentación del “Congreso Internacional de Investigación sobre Cómic. Perspectivas desde la Cultura Visual”, como parte del programa 25 Aniversario Unicómic, organizado por el Instituto Franklin-UAH y la Cátedra ECC-UAH de Investigación y Cultura del Cómic.

La tarde continuará, explican los organizadores, con la presentación del cartel de este año que “rinde homenaje a la mítica portada del número 200 de Los Vengadores, del recientemente fallecido George Pérez. Javier García Conde-Maestre, ilustrador y diseñador del cartel de este año y uno de los fundadores de Unicómic, homenajea los 25 años de las jornadas con su interpretación de diversos personajes creados por los distintos invitados a Unicómic en estos 25 años.