"La música 'así' no se toca": profesores valencianos denuncian el recorte de la asignatura en la ESO

La plataforma de profesorado de la Comunidad Valenciana, 'Salvem la música a l'ESO!', vuelve a salir a la calle para denunciar que la Conselleria de Educación le ha recortado horas a su asignatura, la cual se verá especialmente mermada en 3º de ESO, algo que niegan desde el departamento que dirige Vicent Marzà.

[El curso escolar 2022 / 2023 en la Comunidad Valenciana empezará el 12 de septiembre y las familias piden adelantarlo]

Será este domingo 26 de junio a las 11 de la mañana en la Plaza de San Agustín de Valencia bajo el lema "La música 'así' no se toca" y piden a la ciudadanía que se sume a la concentración de protesta ataviados con sus instrumentos musicales porque "todos somos importantes, todos somos música".

Ese es, precisamente, el trasfondo de una protesta que ha ido de menos a más en poco tiempo. "No entendemos que, en un comunidad donde la música está tan presente en todo el territorio, se haga un recorte tan grande", avanza Juan Alcalá, uno de los portavoces de la plataforma. "Este recorte no solo perjudica al alumnado ahora, sino que también le va a limitar en caso de que quiera optar por esta profesión en el futuro", asegura.

Cuenta este docente de un instituto público de Torrevieja que, ahora, Música estaba presente como obligatoria de 1º a 3º de la ESO, "a pesar de que en el real decreto se determinara lo mismo que en el real decreto de ahora, que la Música era obligatoria ponerla en dos cursos como mínimo pero el Consell ha decidido que tendría presencia en los tres cursos".

Sin embargo, "el Gobierno valenciano de ahora ha decidido que sea obligatorio en 1º y 2º y optativo en 3º", explica. Este recorte se traduce en menos clases a impartir. "En mi caso, yo estoy dando ahora 12 horas en ESO y pasaría a tener 2 horas, un recorte impresionante de horas", revela.

Según cuenta este portavoz, sus reclamaciones ya han llegado al Consell, cuyo secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, les explicó que este cambio se debe a que están apostando "por los proyectos interdisciplinares y por los ámbitos" en el currículum educativo.

"La cuestión es que en 3º está ya a 32 horas, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, así que hay que recortar horas", esgrime Alcalá. "En 1º han recortado en Matemáticas y en Inglés una una hora cada una y en 3º le ha tocado a Música".

Que Música siga en 3º como optativa no es para esta plataforma la solución porque en ese nivel educativo el alumnado "suele escoger la de refuerzo de Mates o una continuidad en idiomas como Frances o Informática", responde.

"Al final nos relegan, porque la realidad en los centros es que no va a ser accesible a todos los alumnos de la ESO que vienen cursando otras optativas", vaticina. Asimismo, denuncian que la optativa de Música que existe en 3º tiene como novedad este año que la puede dar el profesorado que no es de Música como es el de Castellano o Valenciano, por lo que vuelven a salir perjudicados.

Respuesta del Consell

La reestructuración de las horas de Música en ESO viene determinada por la misma Lomloe, que marca que tanto Educación Artística, Tecnología y Digitalización como Música tienen que estar en 2 de los 3 cursos que van de 1º a 3º de ESO, responde la Conselleria de Educación a preguntas de este medio.



Con el nuevo Real Decreto de Currículum en la mano "no es posible mantener Música como asignatura obligatoria en 3º de ESO como hasta ahora sin reducir horas de enseñanza a otras asignaturas artísticas", esgrimen.



Aún así, "esta Conselleria es sensible a las reivindicaciones del profesorado de Música de Música y es consciente tanto de la importancia de esta materia para la formación del alumnado como del arraigo de la Música en la sociedad valenciana".

Por ello aseguran que han hecho "todo lo posible" por mantener la máxima presencia de la Música en todas las etapas. Así, para que la Música esté presente tanto en 1º y 2º de ESO como hasta ahora como asignatura obligatoria con dos horas semanales "hemos tenido que aumentar las horas lectivas en el global de la etapa en 4 horas más (30 en primero, 32 en segundo, 33 en tercero y 33 en cuarto) para cumplir con el resto de pautas que marca la Lomloe".



En estos dos cursos donde la Música continua siendo obligatoria, se han reforzado los contenidos con materias optativas de Educación Artística, Tecnología y Digitalización, informan. Así, en 1º de ESO existen las optativas de Laboratorio de artes escénicas y Laboratorio de creación audiovisual; en 2º de ESO Programación, Robótica e Inteligencia artificial y Taller de relaciones digitales saludables.



"El único cambio con respecto a la Lomce, es que en 3º de ESO, no hemos podido mantener como asignatura obligatoria las dos horas semanales de Música que existían hasta ahora". Tras reconocer esta máxima, añaden que han creado, también con dos horas semanales, la asignatura optativa de Creatividad musical, que será de oferta obligatoria en todos los centros.

Al ser obligatoria, Educación pone el acento en que "todos los centros educativos están obligados a ofertarla, ya que esto sitúa a esta materia en ventaja respecto al resto de optativas".



Por lo tanto, "no necesariamente habrá menos Música en la ESO con la Lomloe, puesto que en 3º ofertaran Creatividad Musical todos los centros y, por tanto, habrá alumnos que la solicitarán", auguran.





Sigue los temas que te interesan