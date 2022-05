Las academias de los horrores en Elche: denuncian el uso de la violenta 'pedagogía negra'

'La letra con sangre entra' es un dicho del que se valieron educadores hace décadas para 'La letra con sangre entra' que parece que había llegado a su fin. Sin embargo, la también conocida como 'pedagogía negra' no es producto del pasado, o al menos en Elche, donde dos academias de refuerzo para estudiantes de colegios e institutos la siguen aplicando hoy en día.

"Numerosos alumnos y alumnas con secuelas psicológicas" así lo atestiguan, explica el psiquiatra Javier Sempere, quien ha trasladado estos hechos a la Fiscalía de Menores. El también presidente de la Asociación Salut Mental asegura que ha decidido hacerlo público después de llevar "varios años " atendiendo a chavales que se refieren a dos centros en concreto, de los que prefiere no citar hasta que actúe el Ministerio Público.

"En mi consulta me han contado los adolescentes que les llaman escoria, les gritan e insultan, les dicen cosas del tipo 'eres la decepción de tus padres' o les dan empujones y mini collejas", sostiene. "Hay un profesor, por ejemplo, que cuando comienza la clase da golpes contra la pared y las mesas mientras les grita a sus alumnos: 'no sois nada'", asegura que le han dicho.

En Elche, estos dos centros, ubicados en la zona céntrica de la ciudad, vendrían a ser "la secuela" de una conocida academia que, durante las décadas que estuvo abierta, arrastraba la fama en toda la localidad de pegar a sus alumnos. ¿Eran rumores? "Puedo confirmar que, desde que entrábamos, ya nos estaban golpeando e insultando", indica un hombre de 35 años que iba a clases de refuerzo.

¿Y qué dicen los padres de estas dos academias? ¿Tienen conocimiento del maltrato al que someten a sus hijos? Le preguntamos a Sempere. "No es que no lo sepan, es que los llevan a estos centros precisamente por eso", responde. "Puede ser que algunos no se hayan enterado, pero me atrevo a afirmar que son padres que muestran connivencia con este tipo de educación autoritaria porque, en casa son maltratadores", explica.

Añade que ha podido hablar con algunos de ellos, padres de sus pacientes, para explicarles el calvario que están pasando sus hijos y les replican que los llevan a estas academias "porque es la única forma de que aprueben y pasen de curso". "Mi lucha -dice- es para que los padres los saquen de allí y ahora para que Fiscalía actúe rápido".

La punta del iceberg

Tras estas denuncias, de la que los jóvenes estudiantes arrastran "problemas psicológicos", está la creencia de los padres de que la violencia es una herramienta más para educar correctamente a sus hijos.

"Hay padres que justifican las agresiones y que todavía piensan que para educar a sus hijos es necesaria la violencia", aseguraba el segundo Inspector y jefe del Grupo de Menores UFAM2 de la comisaría provincial de Alicante, Juan Luis Moya Barrachina, en una charla el pasado 21 de abril en el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante.

De hecho, tanto este policía como el agente especializado del equipo de Mujer-Menor (Emume) en Alicante de la Guardia Civil, Borja Rabanales, confirmaban la tendencia al alza de la violencia de progenitores contra los menores.

A este respecto, el pasado mes marzo se batió el récord de casos resueltos de maltrato infantil en la comisaría provincial. De 55 casos, de unos 30 que suele haber de media al mes, "el 32 % fueron malos tratos de padres hacia sus hijos, en algunos casos de ambos progenitores como responsables de malos tratos".

El último, en las afueras de Valencia, se ha sabido hace unos días, cuando se ha detenido al padre de un niño que, por negarse a ducharse, le propinó un golpe en la cabeza que requirió su ingreso en la UCI, de donde tuvo que pasar a quirófano por un traumatismo cráneo-encefálico del que fue operado en el hospital La Fe.

Por su parte, Barrachina contaba el caso representativo de una madre que en esos momentos seguía detenida porque días atrás le había propinado una bofetada a su hijo en la playa -le dejó sangrando la nariz-.

Con su detención tras una denuncia de un testigo, justificó su actuación "porque su hijo había portado mal y se lo merecía". Pasado un tiempo, los agentes volvieron a tomarle declaración "y en lugar de arrepentirse, lo seguía justificando, no había cambiado de opinión, seguía creyendo que había obrado bien", añadía el Policía.

