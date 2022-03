La historia del terrorismo a través del testimonio de las víctimas llega a las aulas valencianas

La consellera Gabriela Bravo destaca la importancia de recordar la historia del terrorismo para no olvidar a las víctimas.

La historia reciente del terrorismo en España ha comenzado a llegar a las aulas de la ESO y Bachillerato de la Comunidad Valenciana mediante siete unidades didácticas que explican el contexto histórico de ETA, Grapo y Terra Lliure. El testimonio directo de víctimas que lo han sufrido en primera persona complementan este programa que quiere vencer al olvido entre los jóvenes.

Esta es la segunda fase de la iniciativa Memoria y prevención del terrorismo, impulsada por las Consellerias de Justicia y Educación con el respaldo del Ministerio del Interior, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria y las asociaciones valencianas de víctimas del terrorismo. La primera, que describen como un prepiloto se ha desarrollado en 10 centros, con 887 estudiantes.

A partir de la próxima semana y hasta junio, el proyecto llegará a treinta centros educativos de la Comunidad Valenciana. Y el objetivo que se marcan es empezar a paliar el desconocimiento que tienen los más jóvenes sobre el terrorismo, ya que no ha formado parte de su vivencia personal, y profundizar en los valores democráticos.

La iniciativa ha sido presentada este jueves en un acto en el que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha reivindicado que se busca "perpetuar la memoria de lo que pasó, para que no vuelva a ocurrir". Con esta iniciativa, ha continuado se quiere homenajear a las víctimas del terrorismo, y llevar su testimonio a las aulas para que las generaciones más jóvenes "entiendan el verdadero significado de lo que pasó".

Vencer al olvido

"No podemos consentir que venza el olvido", ha afirmado Bravo, quien ha explicado que, según las últimas encuestas, 8 de cada 10 jóvenes desconocen los orígenes de ETA; más de la mitad ignora su peor atentado, el de Hipercor; 6 de cada 10 no saben quién fue Miguel Ángel Blanco y el 80 % no conoce a figuras emblemáticas como Ernest Lluch, Francisco Tomás y Valiente o Manuel Broseta.

La consellera ha anunciado que su departamento va a trabajar para la creación de una cátedra interuniversitaria sobre Terrorismo. Y ha recordado que la Generalitat va a propiciar la visita del alumnado valenciano al Centro Memorial de Vitoria.

"Momento adecuado"

El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, ha reivindicado que el sistema educativo debe colaborar con el resto de la sociedad en formar a los más jóvenes en temas centrales. Y ha indicado que se trata de una iniciativa "absolutamente positiva", que además llega en el "momento adecuado", con la reforma educativa recién aprobada.

Soler ha explicado que, de los 887 alumnos y alumnas de 41 grupos que han participado en el prepilotaje, el 40 % lo ha evaluado como positivo y el 60 % como muy positivo, mientras que la valoración concreta de la sesión con víctimas del terrorismo ha sido para el 100 % muy positiva.

La directora general de Apoyo a Víctimas de Terrorismo del Ministerio del Interior, Montserrat Torija, ha explicado que desde 2017 se ha trabajado para implantar en las comunidades autónomas este proyecto pedagógico. En la preparación de su contenido se ha trabajado con las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo para consensuarlo y valoran que sus resultados son exitosos.

Los objetivos del programa pasan por deslegitimar el uso de la violencia y dar a conocer la historia del terrorismo, con materiales rigurosos que relaten lo que ocurrió verdaderamente, respeten los derechos humanos y la educación en valores. Un contenido adaptado a la edad del alumnado que se completa con las "víctimas educadoras".

El director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, Florencio Domínguez, ha explicado que la juventud desconoce este episodio que ha condicionado la vida pública de España en el último medio siglo, y ha agradecido que se les pueda explicar a través de los profesionales de la enseñanza.

Domínguez ha considerado que actualmente la sociedad está "receptiva y deseosa" de saber sobre el terrorismo. Eso es lo que permite que las autoridades educativas tengan el "viento a favor" para aplicar este programa y que tengan éxito novelas, series o documentales sobre esta materia.

