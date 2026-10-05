À Punt estudia dejar la Ciudad de la Luz y negocia nueva sede en el centro de Alicante

À Punt está creciendo en la provincia de Alicante y quiere hacerlo aún más. Y para ello tener una nueva sede en la ciudad es uno de los caminos que han elegido. Paco Aura, director general de la cadena pública de la Comunitat Valenciana, ya adelantó que están trabajando en ello. El plan es dejar Ciudad de la Luz y volver al centro.

En la comisión de las Cortes Valencianas Aura ya especificó a EL ESPAÑOL uno de los grandes escollos que supone el traslado. Si tienen espacio deberá ser con alquiler privado. Eso significa que tendrán que destinar parte de su presupuesto de 81 millones de euros, frente al millonario de otras autonómicas, entre las que destaca TV3 con 340,5.

À Punt no heredó el espacio que tenía Canal 9 en la avenida de Aguilera. Por estar en un gran edificio cercano a la estación de trenes se pagaban 29.000 euros al mes, según recoge El Mundo de los inicios del Consell surgido del pacto del Botànic. El PSOE de Ximo Puig y Compromís de Mónica Oltra criticaron aquel gasto en 2015, cuando consiguieron el Gobierno de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat tenía entonces mucho espacio que no se sabía cómo aprovechar en aquel momento fuera de la ciudad. Los antiguos estudios de Ciudad de la Luz que se habían tenido que cerrar porque la Comisión Europea decretó que no se podían mantener con dinero público y hacer competencia a otros proyectos entonces privados que tenían países como Italia y Reino Unido.

El Botànic había incluido en su programa la reapertura de una televisión pública autonómica y tardó tres años en hacerlo. Y mientras que en València lo tenían fácil porque seguían en la sede principal en Burjassot, en Alicante no fue así.

Lo que se bautizó como Distrito Digital para fomentar la instalación de empresas de la nueva economía se convirtió también en la casa de los periodistas y técnicos que emprendían el proyecto de À Punt en las comarcas del sur.

El edificio en la avenida de Aguilera con su gran logotipo de un nueve enorme en la fachada servía como imagen de la televisión autonómica en la capital. Trabajar en un espacio aislado, en la partida rural de Agua Amarga ya que estaba pensado para que los rodajes cinematográficos no tuvieran problemas, no tenía el mismo impacto en la vida diaria de los alicantinos.

Ahora, como indican fuentes de la televisión a este medio, la negociación para tener una nueva sede está en marcha. Y con ello nuevos proyectos. La pretensión es dejar atrás la etapa de Distrito Digital y colocar la bandera de À Punt para reivindicar una marca que pelea por su hueco en un panorama audiovisual muy diferente del que dejó Canal 9 cuando Alberto Fabra decretó su cierre que se hizo efectivo el 29 de noviembre de 2013.