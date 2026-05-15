El Festival Noches Mágicas hace público el cartel completo de su edición 2026, incorporando nuevas confirmaciones muy esperadas

Desde su creación en 2011, Noches Mágicas se ha consolidado como una propuesta cultural de referencia gracias a su combinación de conciertos en directo y experiencias artísticas en un entorno natural singular. Para 2026, el evento refuerza esta identidad con un cartel variado y nuevas incorporaciones.

La cita celebrará su decimocuarta edición del 24 de julio al 6 de agosto en los Jardines de Abril de Sant Joan d’Alacant, reuniendo a artistas destacados como Ara Malikian, Miguel Campello, Israel Fernández, Nach, Rodrigo Cuevas, Modestia Aparte o La Banda Sabinera, entre otros.

El arranque será el viernes 24 de julio con la popular 80’s Summer Party, protagonizada por Modestia Aparte y Toreros con Chanclas, en una noche marcada por la nostalgia y los grandes éxitos de los años 80.

El sábado 25 de julio llegará la 90’s Summer Party, una velada dedicada al dance y eurodance con nombres internacionales como Twenty 4 Seven y Double You, acompañados por Just Luis y Viceversa, y más artistas aún por anunciar.

El domingo 26 de julio será el turno de Miguel Campello, que presentará su gira 25 años con un directo cargado de energía, donde fusiona flamenco, rock y sonidos mestizos.

Ara Malikian actuará el martes 28 de julio con su gira Intruso, un proyecto en el que explora nuevas culturas musicales desde su particular visión artística, siempre guiado por el sonido inconfundible de su violín.

El jueves 30 de julio, Israel Fernández ofrecerá uno de los momentos más intensos del festival con su espectáculo De oro y marfil, una propuesta ambiciosa que combina flamenco con piano, cuerdas y coros.

El viernes 31 de julio será el turno de Nach, que regresa a los escenarios con su nuevo álbum Destino, un trabajo que marca su evolución artística tras varios años de ausencia.

El sábado 1 de agosto se celebrará otra 80’s Summer Party, en esta ocasión con Ana Torroja como protagonista, en una noche que ya roza el lleno absoluto.

Rodrigo Cuevas actuará el domingo 2 de agosto con su espectáculo La Belleza, donde tradición y vanguardia se mezclan en una propuesta escénica única y muy personal.

El cierre llegará el jueves 6 de agosto con La Banda Sabinera, formada por músicos históricos de Joaquín Sabina, en un concierto que rinde homenaje a su legado.

Más allá de la música, el festival seguirá apostando por una experiencia completa que incluye actividades antes y después de los conciertos, mercado artesanal, exposiciones, arte en vivo y una cuidada oferta gastronómica.

El recinto abrirá cada día desde la tarde, permitiendo al público disfrutar del ambiente y las actividades antes de los conciertos.

En su edición anterior, celebrada en 2025, el festival reunió a más de 20.000 asistentes en trece jornadas, consolidándose como uno de los eventos culturales más destacados del verano en España.

Con esta nueva edición, Noches Mágicas refuerza su apuesta por la calidad, la innovación y la creación de experiencias únicas en la provincia de Alicante.