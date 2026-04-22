Los jóvenes de Alicante se rebelan contra las pantallas: "Cometemos locuras por un simple like"

Alicante se convierte esta semana en el epicentro de las artes escénicas escolares con la celebración de la décimo tercera edición de la Trobada de Teatre Jove. Este evento, consolidado como un referente educativo, busca ofrecer a los adolescentes un espacio de expresión propia más allá del ámbito académico convencional.

Ernesto Martín, coordinador de la Trobada en Alicante, destaca que el lema central de este año es "el escenario como un espacio de resistencia frente a la pantalla". Según explica, el objetivo es contraponer la realidad tangible del teatro a la inmediatez efímera de los dispositivos digitales.

"A diferencia del vídeo de TikTok que desaparece cuando haces scroll, la vivencia de la Trobada es la experiencia artística teatral, la mirada del compañero y el aplauso real", afirma Martín. Para el coordinador, estas jornadas no solo forman actores, sino que "estamos construyendo ciudadanos" y el "sujeto crítico del futuro".

Uno de los ejes temáticos principales es la preocupación juvenil por su relación con la tecnología. Obras como Mami, quiero ser famoso, del Colegio San Agustín, critican la obsesión por los Me Gusta de las redes sociales y la felicidad impostada de los influencers. "Cometemos locuras para conseguir un simple like", lamentan los alumnos participantes sobre la temática de su propuesta.

Desde el IES Los Montesinos presentan Tecnozombies, una pieza que explora cómo los móviles han "atrapado" a la sociedad actual. Por su parte, el IES Hermanos Amorós de Villena reflexiona sobre la vida que se nos escapa "en la palma de la mano" debido al uso excesivo de los dispositivos.

La resistencia y el compromiso social también tienen un hueco destacado en la programación. Lucía Andrew Sánchez, alumna del IES Santa Pola, explica que su obra, Lo que gira, permite aportar "una mirada distinta a la sociedad desde el escenario". Sergio Gómez, compañero de Lucía, añade que la obra reflexiona sobre "la identidad, el miedo al azar y el control social".

Esta propuesta de Santa Pola cuenta con una dimensión internacional gracias al programa Erasmus Plus, que llevará la obra a centros de Herning y Copenhague en Dinamarca. Pau Verdú, estudiante del mismo centro, destaca que es una "gran oportunidad para conocer a gente nueva de otros grupos" y aprender de profesionales.

El diálogo con la historia y los clásicos es otra de las señas de identidad de esta edición. La obra Siglo de Oro, siglo de ahora, del IES 8 de Marzo, compara las pillerías del siglo XV con las de 2026. Carla, alumna participante, señala que la pieza "nos hace ver que hay muchos problemas que siguen estando iguales" a pesar del paso de los siglos.

Inés, estudiante de artes escénicas, resalta la importancia de los talleres con profesionales, afirmando que es "una gran manera de demostrarnos a un público amante de las artes". Para las alumnas de primer curso, la oportunidad de actuar en espacios como Las Cigarreras supone un salto de calidad, ya que pueden usar medios técnicos que no tienen en sus institutos.

La inclusión es otro pilar fundamental del encuentro. Ernesto Martín pone como ejemplo la obra sobre Gloria Fuertes del IES Las Fuentes de Villena, que incluye alumnado del aula de necesidades educativas especiales para reivindicar la faceta más "guerrera" de la autora. Los alumnos expresan su ilusión por "enseñar la historia y la vida de Gloria Fuertes" a otros jóvenes con sus mismos gustos.

Incluso géneros como el terror psicológico están presentes con El gato negro de Carrie, del IES José Marhuenda Prats de Pinoso. Sus creadores describen la obra como una forma de expresar cómo "la fama te puede corromper hasta tal punto de llegar a la locura".

Para los participantes de Pinoso, la Trobada es una experiencia única porque se encuentran en un ambiente donde el teatro "realmente importa a los otros adolescentes". Como concluye Ernesto Martín, la Trobada ha logrado activar el "músculo teatral" en todas las comarcas de la provincia, creando una cultura escénica duradera.