Pablo Maurette, el fenómeno literario del año, llega a Alicante: "Me juego el cien por cien en cada oración"

Pablo Maurette es el fenómeno literario del año en España con El contrabando ejemplar. Este sábado regresa a Alicante, una ciudad de la que guarda "recuerdos muy borrosos" de su juventud, pero que ahora visita como el consagrado ganador del Premio Herralde de Novela.

La cita tendrá lugar a las 12:30 horas en la librería 80 Mundos, donde compartirá cómo ha sido el "enorme disfrute" de crear una obra que ha cosechado una excelente acogida en España y Latinoamérica.

Desde Florencia, donde vive, el autor recuerda a EL ESPAÑOL aquel proceso en el que "viví un año y medio" como un estado de "profundo entusiasmo y entrega".

Esa pasión la transmite al contar las múltiples historias alrededor de Eduardo, que quiere escribir la novela definitiva de Argentina, y de Pablo, que retomará ese objetivo. Un punto de partida que le permite seducir al lector en un juego de espejos entre sus personajes y con el propio lector como si el autor fuera un moderno Scherezade.

De ahí que defiende la literatura como un ejercicio de seducción basado en lo que denomina la "ley de la reciprocidad". Según Maurette, "el primer lector que tiene que ser seducido soy yo". Bajo esta premisa, el autor recuerda la cita de García Márquez sobre "si uno se aburre escribiendo, el lector se va a aburrir leyéndolo".

En cada página de su obra, Maurette apuesta por la intensidad máxima del lenguaje. "Me juego y apuesto cien por cien por cada oración y pongo las manos en el fuego por cada oración", afirma con rotundidad. Para ello aplicó un intenso proceso de relectura y cribado para que aquello de lo que no estaba seguro quedara descartado.

"Considero que todo lo que uno escribe viene de todo lo que uno leyó y de todo lo que uno vivió y de todo lo que uno escuchó", reflexiona. "La magia de la escritura" le llevó a parafrasear pronto a Vargas Llosa para preguntarse "¿cuándo se jodió la Argentina?" y de ahí a homenajear los Cien años de soledad de García Márquez.

La riqueza de su propuesta la demuestra en una exhibición de un léxico con la que ha evitado "universalizar" el castellano. "A mí como lector me encanta toparme con palabras de nuestra lengua que no conozco", apunta. Y así lo aplica en estos bonaerenses con los que escribe el tipo de historias que a él mismo le gustaría leer, incluyendo "los modismos y las palabras raras".

Finalmente, Maurette destaca la importancia de una edición rigurosa para evitar el exceso. "Me da miedo engolosinarme, tiene que estar siempre la novela y la lógica de la novela por sobre todas las cosas", confiesa. Por este motivo, llegó a eliminar escenas enteras que, aunque le producían placer personal, no funcionaban dentro del engranaje de la historia.