El Marq gana el premio nacional Emporia de Oro por su muestra 'Ciudades de luz' sobre el yacimiento de la Albufereta

El Museo Arqueológico de Alicante (Marq) recibió ayer el premio nacional Emporia de Oro 2025 en Madrid a la mejor muestra efímera no itinerante por 'Ciudades de luz. Ákra Leuké, Lucentum, Laqant', que se exhibió el pasado año.

Este reconocimiento distingue la excelencia en el ámbito de la arquitectura efímera y el diseño interior.

La exposición impulsada por la Fundación CV Marq y la Diputación de Alicante mostraba la evolución del yacimiento del Tossal de Manises-Lucentum en la Albufereta, desde su fundación cartaginesa hasta su transformación en ciudad islámica.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha celebrado este nuevo reconocimiento en el que competía con otras obras realizadas "en museos, exposiciones, ferias o festivales, entre otros espacios".

El proyecto museográfico de Ciudades de Luz es obra del arquitecto Ángel Rocamora, del estudio Rocamora Arquitectura.

Las tres salas temporales y la biblioteca del Marq acogieron esta exposición desde diciembre de 2024 hasta octubre de 2025 y contó con el patrocinio de las Fundaciones Asisa y LaCaixa.

Su trabajo ha permitido "combinar el rigor arqueológico, la tecnología avanzada y una museografía inmersiva, creando una experiencia accesible e innovadora, aspectos claves en los que el jurado de los premios EMPORIA se ha basado para otorgar a la exposición el máximo galardón", explican desde la Diputación de Alicante.

El gerente de la Fundación CV Marq, Josep Albert Cortés, recogió anoche el galardón, en el transcurso de una velada organizada en Madrid, acompañado por Ángel Rocamora -autor del diseño- y por los comisarios de la muestra: el director del Área de Arquitectura de la Diputación, Rafael Pérez, Antonio Guilabert y Eva Tendero, técnicos de excavaciones del Marq.

Los premios Emporia suponen el reconocimiento de referencia a la arquitectura efímera, con el respaldo y apoyo de importantes organizaciones, universidades y medios especializados de la profesión.

El Marq cuenta con un amplio palmarés en estos galardones desde que en 2016 recibió el Emporia de Oro con 'Guardianes de Piedra. Los Castillos de Alicante', junto al Emporia de Plata por 'Cocentaina. Arqueología y Museo'.

En 2017 'Mayas. El Enigma de las Ciudades Pérdidas' ganó de nuevo el Oro y en 2018 el Emporia de Plata fue para 'Rupestre los Primeros Santuarios'. En 2021 la Mención Emporia Oro recayó en 'Ídolos. Miradas Milenarias'.

En 2023 volvió a ganar el máximo galardón con 'El legado de Qin y Han. Los Guerreros de Xi’an' y el año pasado con'Dinastías. Los Primeros Reinos de la Europa Prehistórica', que se alzó con el ⁠Emporia Selección 2024.