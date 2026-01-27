La Feria del Libro de Alicante 2026 apuesta por Makyre Eventos para su 56.ª edición

La empresa Makyre Eventos se perfila como la organizadora de la Feria del Libro de Alicante 2026, tras obtener la mejor valoración entre las tres candidatas que se presentaron al proceso de licitación para este evento literario, que volverá a celebrarse en el Espacio Séneca.

En su propuesta, Makyre plantea un programa que combina la participación de autores nacionales de relevancia con escritores locales, además de una amplia agenda de actividades orientadas a todos los públicos.

El plan presta especial atención al público infantil y juvenil con iniciativas que promueven la lectura entre los más jóvenes. Junto a las tradicionales presentaciones de libros, charlas y coloquios, la propuesta incluye también música, animación exterior y visitas escolares.

La empresa deberá ahora presentar la documentación exigida para formalizar la adjudicación definitiva. En el proceso de valoración, Makyre superó a Grupo 17 Musas y a la Asociación de Creadores y Artistas Palin, esta última descartada al no alcanzar la puntuación mínima requerida. La oferta económica presentada por Makyre asciende a 34.606 euros.

La edición de 2026 marcará el 56.º aniversario de la Feria del Libro de Alicante, y sería la quinta ocasión en la que Makyre asuma su organización. Una vez adjudicado oficialmente el contrato, se darán a conocer tanto la programación completa como las fechas definitivas del evento.

Cabe recordar que la edición anterior cerró con una asistencia aproximada de 15.000 visitantes durante los cinco días de feria.

Noticia en actualización

