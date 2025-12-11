Nena Daconte, artista confirmada para el festival Son de Spain 2026.

Nena Daconte, artista confirmada para el festival Son de Spain 2026.

Cultura

Así será Son de Spain, el nuevo festival más esperado del verano en Alicante con un cartel de alto nivel

El festival reunirá a artistas muy queridos del panorama musical español, como Bustamante, Nena Daconte, Maldita Nerea, Bebe y David Civera.

Más información: El Low 2026 ya tiene nueva sede, Torrevieja y llega con descuento del 50 % a los empadronados: estos son todos los detalles

Alicante
Publicada

La comunidad SpainSays ha anunciado oficialmente el lanzamiento de Son de Spain, un nuevo festival que rinde homenaje a la música que ha marcado a varias generaciones.

Será un evento nacido directamente del espíritu de esta comunidad digital y celebrará su primera edición en agosto de 2026 en Alicante.

El festival reunirá a algunos de los artistas más queridos del panorama musical español. En su primera tanda de confirmaciones se encuentran Bustamante, Nena Daconte, Maldita Nerea, Bebe y David Civera, a los que se sumarán más nombres en las próximas semanas.

Uno de los últimos conciertos del Low en Benidorm este verano 2025.

Cada uno de ellos representa una parte del ADN musical del país: himnos intergeneracionales, emociones compartidas y letras que forman parte del imaginario popular.

Son de Spain nace del fenómeno SpainSays, una comunidad cultural con más de 750.000 seguidores y 30 millones de impactos mensuales.

Desde 2020, esta plataforma ha logrado conectar con millones de personas a través del humor, las costumbres, las expresiones y la forma de ver el mundo “muy de aquí”.

Lo que comenzó como un fenómeno digital se convierte ahora en una experiencia en vivo, diseñada para trasladar a la realidad la energía y el sentido de pertenencia que la comunidad ha construido en redes.

Más que un simple evento musical, el festival se define como una celebración de la autenticidad y de la cultura española contemporánea.

No busca la nostalgia, sino un punto de encuentro entre generaciones. Su narrativa —con el inconfundible sello de SpainSays— combina ironía, emoción y una mirada fresca sobre lo que significa ser y sonar a España, sin recurrir a los tópicos habituales.

Los artistas confirmados encarnan esa diversidad y cercanía que caracterizan al pop nacional. Bustamante, una de las voces más reconocibles de las últimas dos décadas, llegará a Alicante con su nuevo disco Inédito, compuesto íntegramente por él.

Nena Daconte, liderado por Mai Meneses, aportará la sensibilidad melódica que marcó a toda una generación con canciones que siguen siendo parte del día a día de miles de oyentes.

El público en el último día del Low en Benidorm.

Por su parte, Maldita Nerea ofrecerá su habitual intensidad y conexión con el público, combinando energía e introspección. David Civera, icono del pop latino y figura reconocible desde su paso por Eurovisión, celebrará sus 25 años de carrera repasando sus grandes éxitos. Y Bebe, con su voz única y poderosa, conmemorará los 20 años de Pafuera telarañas en una gira muy esperada.

Con esta combinación de talento y emoción, Son de Spain promete ser mucho más que un festival: una experiencia que une pasado y presente, tradición y modernidad, en torno al poder de la música.

Las entradas, en diferentes modalidades, estarán disponibles desde el jueves 11 de diciembre a las 21:00h en la web oficial www.sondespain.es, donde también se podrá consultar toda la información sobre el evento y los próximos anuncios de artistas.