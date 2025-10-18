Rosario Raro, Premio Azorín de Novela 2025: "Los mejores argumentos siempre nos los proporciona la realidad"

Existen historias que, por mucho que el tiempo haya pretendido silenciar, acaban trascendiendo todos los obstáculos del olvido para por fin volver a ver la luz.

Este viaje trascendental es el que ha vivido Rosario Raro al descubrir la historia de Emily Hobhouse, la activista británica que pretendió convencer a la opinión pública de lo innecesario que era la guerra anglo-boer a principios del siglo XX y que posteriormente intentó parar la Primera Guerra Mundial.

Acostumbrada a revivir épocas de la historia a través de su literatura, Raro decidió usar la máquina del tiempo para meterse en la piel de la activista británica y homenajear su memoria mediante su puño y letra.

Con esta gran convicción nació La novia de la paz, novela ganadora del Premio Azorín de Novela 2025. Un libro que la autora ha presentado este viernes en Alicante de la mano de las Veladas Literarias.

Pasión

Conversar con Raro es adentrarse en un universo donde historia, literatura y humanismo se entrelazan con serenidad, inteligencia y una ternura que deja huella.

Desde el principio de la conversación con EL ESPAÑOL, a la cual participa desde su casa en Sergobe, todo fluye con humor y pasión.

Raro ríe al contar que su apellido despierta dudas sobre si es un seudónimo: "Si me hubiera puesto uno, habría escogido algo más bonito", confiesa entre risas. Así, natural y cercana, se sincera desde su hogar antes de lanzarse a hablar de libros, de Emily y del poder de la palabra.

Emily Hobhouse

La novia de la paz reconstruye la vida de Emily Hobhouse, una mujer adelantada a su tiempo, pacifista y defensora inquebrantable de los más vulnerables durante la guerra anglobóer, a comienzos del siglo XX.

Admirada por Mahatma Gandhi y admiradora de Tolstói, Hobhouse dedicó su vida a denunciar las injusticias del Imperio Británico.

"Tuvo un funeral digno de una princesa en Sudáfrica, al que asistieron 25.000 personas, pero en su pueblo natal de Sant Ive en Reino Unido, no apareció ni una nota necrológica. La consideraron traidora", apunta la escritora.

La novela se convierte así en un homenaje a las voces silenciadas de la historia. "Con mis novelas intento rescatar esas vidas e historias que fueron valientes y olvidadas", asegura.

El rigor histórico y ficción

Rosario Raro no escribe puramente desde la ficción, sino desde el respeto al hecho real. Cada novela es fruto de un trabajo que se acerca al detectivesco y es digno de la calificación de investigación profunda. "Los mejores argumentos siempre nos los proporciona la realidad, asegura.

“Los hechos históricos no se pueden alterar ni un milímetro. Pero a través de las cartas y los diarios de Emily, su personalidad empezó a revelarse ante mí. Puedo decir que he conocido a Emily y he podido revivirla en mi novela gracias a sus escritos", asegura.

"Al final, se conoce a una persona por lo que escribe", añade.

Sin embargo, entre esas páginas rigurosas caben también los resquicios de la imaginación y la emoción. Personajes como Shayna sirven para reflejar "el sinsentido de una sociedad hipócrita que ensalzaba la guerra y condenaba el amor".

Raro combina así el documento y la emoción, la historia y el símbolo. La lectura se convierte en un viaje que nos lleva de Escocia a Mozambique, de la India a Londres.

"Una novela es un excelente medio de transporte", dice. Una afirmación que la autora no reduce sólo a la metáfora, pues a menudo viaja para conocer los lugares donde ambienta sus tramas, lo que confiere a su narrativa un realismo sensorial que se percibe en cada escena.

Un alegato por la paz

La novela es, sobre todo, una reflexión sobre la inutilidad de la guerra y la posibilidad de un mundo diferente.

“Las guerras son el mayor negocio. Se destruye para reconstruir, y siempre pierden los mismos.", afirma sin tapujos.

A la pregunta de si la literatura puede ser un alegato por la paz, responde con firmeza: “Estos libros los escribimos quienes ya creemos que la guerra nunca es la solución. Pero tal vez quienes deberían leerlos son aquellos cegados por la codicia y el poder, los que ya no saben abrir un libro.”

Espejo interior

Existe una parte de Raro en cada historia que escribe, aunque a veces lo disfrace. “La escritura nos permite desnudarnos y disfrazarnos a la vez. Hablamos de nosotros, pero desde otros tiempos, otros cuerpos, otras vidas", confiesa.

Una afirmación que relaciona con una costumbre entrañable de su infancia: "De pequeña, cuando algo no terminaba como yo quería, escribía otro final. Era mi forma de consuelo."

En ese gesto se resume su manera de entender la literatura: como una posibilidad infinita de recomponer la realidad, de imaginar un mundo más justo, más compasivo y más humano.

En definitiva, quien lea o escuche a Rosario Raro o a su novia de la paz sentirá, como ella afirma, que "la literatura es la más poderosa forma de empatía que tenemos".